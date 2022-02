La soledad del poder, le llaman. La imagen de Pablo Casado ayer terminando su intervención y saliendo del hemiciclo solo, a paso ligero, cabizbajo, fue de las más duras vistas en el Congreso de los Diputados. El mismo que vivió hace 41 años el 23-F. Qué caprichosa es la política a veces.

De fondo, los aplausos de sus compañeros, esos mismos que le han apuñalado lenta y progresivamente durante las últimas 48 horas provocando, precisamente, esa precoz despedida. Un grupo parlamentario que él sentía suyo y que ha descubierto que, en la vida, los tortazos más dolorosos no son los más fuertes sino los que vienen de mano amiga.

Habló de respeto y entrega a los compañeros. Mencionó la palabra libertad, esa que parece inventada por su adversaria interna más feroz y que en cualquier otra boca política suena a plagio. Un final, al menos para Casado, lógico después de la caída de su mano derecha Teodoro García Egea. El tándem se había ido quedando aislado y la esperanza inicial de resistir el embate del universo Ayuso pronto se tornó en decepción al ver que otros aprovechaban la marejada para tirarle por la borda.

Ha sido el primer presidente del PP elegido en primarias. Ese proceso que se supone resulta más transparente, democrático y justo para elegir al líder de una organización. Otro trampantojo más de la política donde nada es lo que parece. Nunca. El revanchismo, la lucha de poder permanente y el egoísmo exacerbado son intrínsecos a los partidos.

Y no es cosa de izquierdas o derechas. Lo vimos con Pedro Sánchez y el motín de compañeros en el PSOE. Lo estamos viviendo en el PP. En ambas guerras cainitas, algo en común. El cambio de posición de barones, diputados, líderes provinciales y miembros de su propia directiva en tiempo récord. Compañeros que por la mañana apoyan en público a su líder y por la tarde exigen su relevo. Que pasan de la máxima lealtad a su presidente a la urgente necesidad de una nueva etapa. Cuando comprueban que su lado de la balanza va perdiendo peso no dudan en huir al otro lado para no caer al vacío. Si el barco se hunde, saltan a los botes, cuanto antes mejor. No vaya a ser que el que venga a rescatarlo se quede con la cara de aquellos que aguantaron al antiguo patrón hasta el final.

En batallas así, algunos políticos se estiran como chicles. Van y vienen sin importarles la pérdida de credibilidad que conlleva cruzar de acera tan rápidamente. Repiten una y otra vez que el colectivo, el partido, el grupo es lo primero. No se dan cuenta que, desde fuera, parece precisamente lo contrario. Si fuera todo tan entendible, explicarían negro sobre blanco el porqué del giro de timón en tan pocas horas.