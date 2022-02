Aquel 31 de diciembre los confetis se adueñaron del cielo y hasta las nubes saludaron claras y pasajeras para dar la bienvenida a un nuevo siglo, el XXI, que iba a ser el de la tecnología, el de la ciencia, el del pensamiento político, el del raciocinio y el que finalmente daría al traste con los conflictos armados que de forma tan dolorosa transitaron por todo el siglo XX con guerras mundiales, civiles y exterminio en los Balcanes y en tantas y tantas otras zonas del mundo. Pero esa esperanza en el ser humano se desplomó de golpe y dramáticamente cuando vimos caer las torres gemelas un 11 de septiembre de 2001 y sentimos como propios los gritos, el dolor, el olor a quemado y la perplejidad ante un ataque terrorista que escapaba a todos nuestros cálculos y que muchos utilizaron para hacer otros cálculos, fatalmente hechos, que trajeron más muertes y desolación con la guerra de Irak, en 2003, y posteriores atentados que llenaron de sangre y muertos las calles de Madrid, París, Barcelona, Niza, Londres... y en medio de esta nueva forma de violencia en la que las víctimas se contaban por miles, el año 2007 nos deparó una gran crisis económica que tuvo como origen el desplome de la gran burbuja inmobiliaria y entonces, atónitos, vimos cómo nuestro dinero servía para salvar a los bancos mientras las economías familiares iban sufriendo tanto que el aliento reía como quien había llorado mucho y el valor de la vida se reducía a nada y ante la nada y el abismo los hombres y mujeres se fueron destruyendo.

El siglo XXI, ya lo habíamos comprendido, no era esa luz de fuego y esperanza, sino una criatura desconocida que venía dispuesta a arrasar con todo y lo hacía a través de las voluntades de hombres que, en su creencia de estar en la verdad, no iban a dudar en hacer de este siglo un siglo convulso y despiadado. Y a pesar de todo seguíamos sonriendo, pensando que la sombra no tocaría en nuestras puertas y que si lo hacía sería benévola y no nos castigaría en exceso y en nuestra feliz ingenuidad nos topamos con una pandemia que, desde China, nos silenció e hizo que sufriéramos el terror al sabernos frágiles y al comprender que el tiempo que antes habíamos soñado era una quimera y que este nuevo tiempo llegaba sangriento y nosotros no teníamos un paraguas para cobijarnos.

Afganistán cayó ante los talibanes y vimos la desesperación y el mundo clamó en un grito que enseguida se silenció, porque este 2022 ya no es una criatura desconocida, empieza a estar lleno de rostros que impasibles buscan la destrucción en pro de no se sabe qué consignas, siempre teñidas de poder y dinero. Ucrania es el penúltimo rehén, habrá más, de este siglo que dramáticamente nos recuerda que nada hemos aprendido y que rozamos la necedad con la misma frialdad con la que contamos nuestros muertos.