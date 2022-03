El otro día Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, nos dirigía un mensaje claro a los ciudadanos europeos. «Bajen un grado la calefacción. Contribuyan como puedan a reducir la dependencia de Rusia».

Son palabras duras. Reconozco que me impactaron. Y pensé que tenía razón. Si un simple gesto por parte de cada uno de nosotros acaba sumando una gran gesta colectiva y sirve para estrangular económicamente a Putin valdrá la pena. Pero enseguida recordé lo que he hablado últimamente con algunos empresarios sobre su factura energética. Las cosas no son tan fáciles para todos.

Un ejecutivo responsable de una empresa de fundición de metal de Zaragoza me explicaba cómo se han disparado sus costes de producción en el último año. Se han multiplicado por diez. Las facturas de la luz y el gas han pasado de 130.000 euros mensuales a más de 900.000. Sí, han leído bien. Las dificultades para mantener la producción ante semejante subidón de los precios son enormes. Así que han decidido parar la actividad de la fábrica durante una semana. Una interrupción que esperan sea temporal porque el horizonte no es que sea esperanzador precisamente.

Como él, otras empresas han optado por la paralización de sus máquinas para evitar medidas más drásticas. Los ertes siguen funcionando. También ahora ante tanta incertidumbre.

La aplicación de sanciones a las exportaciones energéticas rusas ha puesto sobre la mesa el error que supone poner todos los huevos en la misma cesta

La invasión de Putin sobre Ucrania ha tenido, como era previsible, efectos económicos para todo el mundo. La aplicación de sanciones a las exportaciones energéticas rusas ha puesto sobre la mesa el error que supone poner todos los huevos en la misma cesta. El 40% del gas de la UE procede de Moscú y eso la hace –nos hace– vulnerable y dependiente. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo. Alemania sabe lo que es importar su energía y los problemas que puede generar el veto que sí ha puesto ya Joe Biden para grata sorpresa de Venezuela y su ahora feliz presidente con el imperialismo yanqui, Nicolás Maduro. Estados Unidos, menos consumidora del gas ruso, ha prohibido las importaciones de petróleo, gas natural licuado y carbón. También Reino Unido ha anunciado su reducción gradual. Bruselas, en cambio, no. Las diferencias entre los países miembros y la imposibilidad de buscar fuentes alternativas a corto plazo complican las buenas intenciones. Nadie dijo que resultaría fácil pero los grandes cambios empiezan así. Tomando decisiones complicadas. También la de limitar precios. Para que esos ciudadanos que bajan un par de grados el termostato puedan seguir trabajando y generando empleo. La UE y el Gobierno de España deberían hacerlo ya con el mismo compromiso que reclaman ellos a los demás.