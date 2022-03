El día 14 de marzo del año 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el estado de alarma y el confinamiento del pueblo español y realmente apenas sí podíamos pensar que aquello estuviera pasando. Nos mirábamos en el interior de las viviendas formulando preguntas que no tenían respuestas y desde la calle llegaba el silencio, solo roto por el sonido de las sirenas que eran el ruido de las peores noticias. Aquellos primeros días de angustia vivíamos pegados a la televisión, limpiábamos con lejía todos nuestros miedos y rezábamos para que el covid se marchara y nos dejara en paz, convencidos como estábamos de que a nosotros, corazón de la vieja Europa, aquello no nos podía estar pasando. Pero nos pasaba con tal gravedad que hablábamos de guerra y de no sé cuantas cosas más que eran solo significantes que había que usar para llenar minutos televisivos y que depositaban en nuestros corazones un lodo que se ha quedado intacto, dando a cada emoción una personalidad y a cada sinrazón una explicación inexplicable.

Los meses pasaron y el covid empezó a formar parte de nuestra anómala normalidad y el miedo de las primeras semanas se desvaneció con la llegada del primer verano y con la esperanza puesta en una vacuna en la que la ciencia trabajaba a conciencia y sin horarios, mientras algunos de nuestros representantes políticos hacían de la pandemia un lugar en el que instalarse para hacer saltar todo por los aires con un lenguaje plagado de estereotipos y donde nuestra amada y luchada libertad se tradujo en un ir a tomar cañas. Como ejemplo sirva de hasta dónde puede llegar la banalidad y estupidez humana en un momento en el que la vida pendía de un hilo, que en muchas ocasiones se rasgó sin siquiera agarrarse a un pequeño adiós. Han sido dos años llenos de reveses, de olas que llegaban con furia y con furia nos iban rompiendo por dentro Han sido dos años llenos de reveses, de olas que llegaban con furia y con furia nos iban rompiendo por dentro, cada día un poco más, cada día más débiles y asustados y sin comprender por qué las balas las disparaban los nuestros con ese lenguaje tóxico que solo ha generado violencia y enfrentamiento. Muy poco nos ha debido enseñar esta terrible pandemia, cuando una vez que se produce la invasión de Rusia sobre Ucrania y en nuestros corazones se instala un miedo que reconocemos, Díaz Ayuso propone sin pestañear que 20.000 millones de presupuesto de Igualdad se utilicen para paliar los efectos de la guerra. Son insultantes sus propuestas porque si nacieran de la ignorancia nos compadeceríamos de su estupidez, pero naciendo del agravio y desprecio a las mujeres, solo entendemos que queda mucha lucha y que no les basta con que seamos invisibles, nos quieren amordazadas y estigmatizadas.