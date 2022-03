Hace unos días un amigo me paró por la calle y me dijo: «Cada día me acuerdo más de tu padre y me gustaría saber qué pensaría él de todo esto». Pensé que a mí también me gustaría saberlo, pero imaginé que las cosas que yo querría saber no eran las mismas que Javier le preguntaría. Javier lo haría por la invasión de Ucrania, por la tensión política en España, por la llegada de Vox a un gobierno con la consiguiente regresión en el lenguaje y en las libertades, por la violencia a la que somos sometidos, por el desencanto y la rabia. Estábamos en la calle, en el paseo Teruel, y Javier me decía que las cabezas están muy mal y yo pensé que hay razones más que suficientes para que las cabezas estén cada día más confusas, porque hay que ser sabio éticamente y haber leído y comprendido la historia sin condicionar los hechos ideológicamente para entender qué está pasando, para huir de las culpas fáciles y de los lenguajes que se envuelven de mentiras y lo único que persiguen es condicionar la libertad.

Estuvimos un buen rato hablando y lo hicimos sobre las cosas cotidianas, sobre el estado de salud de mi madre, sobre el trabajo y el tiempo que no tenemos para ser felices. Me dijo que hacía unos días había leído algo muy hermoso y me recordó que el poeta era el hombre al que más admiraba con su otoño infinito sobre la vieja solución del mundo y yo le dije que al poeta lo que más le gustaba eran sus historias, las que Javier contaba con su risa intacta y sus ganas de provocar desde la inocencia. Javier y mi padre no eran grandes amigos, no eran amigos de la forma en la que entendemos la amistad, sin embargo a él le gustaba mucho ir a verlo a su puesto de pescado en el mercado, le gustaba cuando contaba sus historias del todo surrealistas y lo que más le gustaba es cuando le explicaba cómo preparar un buen pastel de pescado y mi padre se reía y Javier se reía porque ambos sabían que mi padre nunca iba a hacer ese pastel, pero el instante estaba lleno de complicidad y el resto de los clientes disfrutábamos y todos saboreábamos las palabras de Javier vestidas de rape, gamba, merluza… Javier y yo nos despedimos con un hasta pronto y mientras continuaba mi camino, un aluvión de sentimientos se apoderaron de mis pasos como si de catedrales infinitas se tratara con todas sus torres, sus relojes, sus piedras y su silencio y pensé en lo que pensaría el viejo poeta sobre todas esas cosas que a Javier le inquietaban. Y lo supe casi de inmediato y me aterró saber que una vez más el miedo, la tristeza y su propia soledad en abandono se instalarían en su mirada, del mismo modo que lo hicieron cuando estando vivo las noticias relataban el naufragio tan duro y cotidiano de los hombres y sobre la mesa solo quedaba el diario de un loco abandonado que eran las palabras deshilvanadas y cuerdas del poeta.