Los meses de marzo tampoco se nos dan bien y desde aquel que nos metió en casa para quince días nada ha sido igual. Ya vendrán los historiadores a contar si eso supuso un cambio de época que solo la perspectiva del tiempo sabe explicar. Tras la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama se hizo universalmente conocido con su teoría del fin de la historia, esa que propugnaba que con la caída del socialismo real la lucha de las ideologías había terminado, y la democracia liberal se habría impuesto tras el fin de la Guerra Fría. Que te entran ganas de encontrarte a Fukuyama por la calle para preguntarle donde está ese espejismo que explicaba a finales del siglo pasado, y darle una segunda oportunidad para que explique el aumento de las autocracias.

Es difícil vivir sin respuestas inmediatas, perdidos en un mundo de estrategias geopolíticas cuando no sabemos ni colocar bien en el mapa los países que estudiamos en la escuela, algunos es que ya no existen. Hacemos ver que entendemos la complejidad del momento y que estamos preparados para esa nueva realidad en la que un día el Sáhara es español y al siguiente, mejor que sea autónomo, en la que nos hemos caído de la arcadia pacifista y reclamamos más potencial militar en este nuevo mundo que no es el de la explosión de la democracia liberal, en el que estamos todos igual de desconcertados.

29 de marzo

Varados en una crisis energética internacional, esperando en España al día 29 de marzo como fecha para solucionar la bajada de los carburantes, alguna limitación a la escalada de la luz, a ver si se consigue una salida europea, lo mismo con la crisis del sector primario, con la regulación de la PAC, mientras los transportistas deciden bloquear carreteras en un paro que no se parece a las huelgas que conocíamos antes, sin servicios mínimos, sin interlocutores claros para la negociación, y con una alarma general por el desabastecimiento en los supermercados que será porque soy de pueblo, pero de verdad, yo no he visto.

Es difícil mantener la calma con todo lo que nos ocurre en lo inmediato, al tiempo que vemos una invasión estrangulada en dosis para hacer más insoportable el dolor y la destrucción, también para los espectadores. Una invasión que casi todos adivinamos cómo acabará por lo que afecta a las fronteras internas de Ucrania. Y aquí estamos esperando a que llegué el momento final previsto mientras calculamos con precisión el total de refugiados que acogeremos tras la inevitabilidad de la destrucción. Eso sí, algunos muy preocupados por salvar a sus bebes subrogados, a las madres gestantes ya en otro momento. Creo que para esto, Fukuyama tampoco estaba preparado.