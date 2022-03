Pasamos de levantarnos a diario con las noticias, malas noticias, sobre la pandemia y su incidencia, sobre cómo las sucesivas olas lo iban devorando todo, para un día sorprendentemente encender el televisor y asistir a la erupción de un volcán que durante casi tres meses escupió lava borrando de La Palma las sonrisas y expulsando a cientos de familias de sus casas, sin posibilidad de escenificar un adiós ante las prisas y la urgencia.

Mientras el volcán de Cumbre Vieja obligaba a muchas personas a abandonar sus residencias, nos poníamos en su piel e imaginábamos el dolor que tenían que sentir al ver sus casas con la lava cubriendo sus ventanas, desde las que observaban el paso del tiempo y al otro lado de las cuales transcurría su vida cotidiana entre lecturas, conversaciones apagadas, las risas de los niños y una colilla consumiéndose en el cenicero de la mesita del salón. Verlos en sus coches transportando sus enseres a casa de unos familiares o a un hotel cercano donde esperar el silencio del volcán nos mostraba lo fugaz de las cosas y nos hacía preguntarnos en qué pensarían aquellas familias que sabían que no tenían casa a la que volver, que no tenían fotografías en las que refugiarse, ni barbacoas los domingos, ni sofá donde cerrar los ojos mientras la tarde se hace lenta y perecedera. Las preguntas que no se hacían nos las hacíamos nosotros, porque tenían suficiente con aceptar el destino y asumir que el lugar que hasta ahora había sido su casa no existía y era un recuerdo que resultaba conveniente no recordar.

Y así las cosas un día las noticias ya no hablaban de la pandemia, ni de Cumbre Vieja, ahora las imágenes llegaban desde Ucrania y entonces veíamos a madres, niños, niñas, abuelos y abuelas salir del país con apenas una maleta hacia lugares en los que nadie los esperaba y donde tendrían que comenzar una nueva vida, no solo lejos de sus casas violadas, destrozadas y sin intimidad, sino de parte de sus familiares y sobre todo lejos de su país, su lengua, su cultura, que si bien puede no ser la mejor es la propia.

Y mientras las imágenes se siguen reproduciendo a diario, nos damos cuenta de que las personas que huyen son como nosotros, visten como nosotros y sienten como nosotros y eso hace que nos sintamos peor, porque las cosas malas pasan muy cerca de donde hemos levantado los muros de nuestra prosperidad y seguridad, cada día más asfixiada y derrotada. Entonces nos preguntamos si un día podríamos ser nosotros, porque somos extranjeros de muchas cosas que no queremos reconocer y aunque nos pese respiramos el mismo aire y amamos las mismas y pequeñas cosas cotidianas que nos ayudan a sobrevivir y sin las cuales estamos perdidos y somos ruina de nosotros mismos.