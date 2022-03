Con la A: apocalipsis, armas (demasiadas).

Con la B: bailar, besar, brindar, brincar (todo lo que deberíamos empezar a hacer con urgencia para dejar atrás esta boira –también con b– mental colectiva).

Con la C: crisis, conflicto, calima, cesta de la compra (todo lo que está disparado y es difícilmente resoluble a corto plazo).

Con la D: dinero, demagogia, desabastecimiento , defensa, dolor, desacoplar (el precio de la luz y del gas, por ejemplo, porque abarataría bastante la factura que ahoga a tantísimos hogares y empresas).

Con la E: extrema derecha, exclusión social, escalada de precios, Europa (solo una de estas palabras es la solución, por favor no se equivoquen al elegir).

Con la F: Feijóo, falta, foto, favor, fábula, frustración.

Con la G: guerra, gasolina, ganadero (de unas tanto y de otras tan poco).

Con la H: huelga (de transporte, aunque esto solo acaba de empezar)

Con la I: injusticia, ignominia, inflación, incendios (esperemos que este episodio lo salvemos este verano, aunque la falta de lluvia es preocupante).

Contiene la J: rebaja (de precios, imprescindible para que la recuperación poscovid no se quede en nada y la guerra no empañe lo que estaba siendo una buena reacción de la UE a una crisis), jurar, joder.

Con la K: Kremlin, Kiev (tan lejos y tan cerca)

Con la L: luz (ojalá todos la tuviéramos... en casa y en la cabeza).

Con la M: mascarilla, malicia, machismo, machacón, manipulación, malversación, masacrar, menospreciar, mentir... (¿si lo sustituimos todo por mediar, mejorar y multiplicar?)

Con la N: nuclear (y que vaya acompañada de amenaza y no de ataque, crucemos los dedos)

Con la O: OTAN, Occidente, ojalá.

Con la P: Putin, pobreza, paz

Con la Q: quimera (uniendo las dos anteriores, ojalá la paz no sea una quimera).

Con la R: ruina, recuperación, refugiados, Rusia.

Con la S: sequía, solidaridad, soledad, solución.

Con la T: terremoto, tsunami (hay catástrofes que no desaparecen).

Con la U: Ucrania.

Con la V: victoria, 'vendetta' (contrarios que no lo son tanto).

Con la W: Wuhan (todo empezó allí), Washington (¿todo acabará aquí?).

Con la X: xenofobia (no solo no desaparece, se afianza. En nuestra mano está que esa lluvia fina que lanzan algunos no cale demasiado).

Con la Y: yayos (la pandemia se ha llevado a demasiados, tendrían que ser eternos).

Con la Z: zafio (una cualidad demasiado extendida en la peor de sus acepciones, la de desalmado).

Desgraciadamente no es un juego pero cada vez más, en los últimos dos años, tengo la sensación de que alguien se está burlando de nosotros. ¿Alguien puede cerrar ya la caja de Pandora, por favor? Dejemos algo, no sé, la invasión extraterrestre por ejemplo, para el siglo que viene.