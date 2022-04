Indecente, inmoral y repugnante

Existían posibilidades de sacar tajada con la desgracia. Algunos ya advertían del peligro que suponen las crisis, más si son mundiales, más si se relajan los controles para agilizar las compras con dinero público. Los que buscan hacer negocios a veces no reparan en qué circunstancias pueden realizarlos, sólo en los ceros que sumarán a su cuenta corriente con la operación. De momento son pocos los casos que han salido a la luz pero parece que no se quedarán en un puñado. Quizá no estarán todos los que son pero sí serán todos los que están.

El Gobierno intentó minimizar el riesgo de encontrar subterfugios a través de los cuales aprovecharse económicamente de la pandemia, pero la escasez de material sanitario y la urgencia de acceder a él convertía en una contrarreloj cualquier contrato de compra de guantes, mascarillas, test… El tiempo apremiaba, la necesidad apretaba y los estafadores acechaban. Vaya que si acechaban. Empezamos a conocer ahora detalles de la figura del comisionista. Esa persona que en plena emergencia decía moverse cómodamente en el mercado asiático y acceder a los fabricantes de todo lo que aquí decidimos un día dejar de producir. Así que, sin vergüenza alguna, simuló remangarse por el bien común para traer a España cajas y cajas del codiciado bien. Lo único que no contaba es que detrás de esa falsa solidaridad se escondían una avaricia e inhumanidad desmedida. De los primeros casos que conocimos y levantó polvareda, el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora el del famoso hijo de Nati Abascal y el duque de Feria Luis Medina, y su socio coyuntural Alberto Luceño. Entre los dos firmaron un contrato por 11 millones de euros, 6 de los cuales se embolsaron presuntamente en comisiones. Vendieron al ayuntamiento de la capital de España material sanitario bastante por encima de su precio que, además, resultó defectuoso en varias partidas. Y mientras ellos se enriquecían con una llamada de teléfono y dos correos electrónicos, miles de españoles morían por covid y cientos de médicos, enfermeras, auxiliares y personal de limpieza se contagiaban por no atender a los enfermos protegidos adecuadamente. Aparte de una conducta repugnante e inmoral, es infame que alguien pueda pensar en beneficio propio en plena desgracia colectiva. Sin remordimientos. No cabe en la cabeza que les importe tan poco el sufrimiento de sus vecinos, no de los que viven a millones de kilómetros que vemos por televisión y que veces la distancia nos aleja emocionalmente, sino el de los de la puerta de al lado, amigos de sus amigos, sus propios abuelos. Hay que tener el corazón helado.