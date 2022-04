Historia de una despedida

Adiós, querida. Adiós. Después de dos años nos despedimos de ti. Azul, blanca, de todos los colores, materiales y estampados, higiénica, FFP2, más cara, más barata, en unidades, por paquetes... fueras como fueras, te decimos adiós.

Por fin te perderemos de vista en interiores, aunque tengamos que rescatarte para momentos puntuales como subir al autobús o el tranvía, entrar en una farmacia o visitar a nuestros mayores en residencias. Por fin acabaremos con el paripé de colocarte bien para traspasar el umbral de la puerta del bar, realizar la comanda contigo tapando boca y nariz y bajarte inmediatamente después para tomar el café. Por fin dejaremos de llevarnos las manos a la cabeza al rato de salir de casa cuando nos demos cuenta de que no te llevamos puesta. Por fin mantendremos el carmín sano y salvo. Por fin evitaremos ese malestar típicamente tuyo en la parte trasera de las orejas. Por fin liberaremos la piel de tu cubretodo que tan mal nos va, sobre todo ahora que se acerca el calor. Por fin volveremos a la normalidad.

https://www.elperiodicodearagon.com/opinion/el-triangulo/2022/04/17/historia-despedida-65091295.html

Pero como todas las despedidas, tu ausencia nos dejará un poso amargo, un sabor agridulce. Los alérgicos saben por qué. Los que todavía albergan miedo al virus, también. Incluso los más pequeños, que han resultado ser los más concienciados contigo. Te añoraremos, aunque sea en ocasiones contadas. Al pasar por una calle que huele mal. Al ver el polen flotar en primavera. Al entrar en lugares abarrotados. Nos acordaremos de ti y, en el fondo, pensaremos que no todo era tan malo contigo en nuestras vidas.

No sucede siempre, pero la ruptura ha sido paulatina. Hemos tenido nuestras idas y venidas. Nos aferramos a ti cuando nos conocimos. Nos necesitábamos. Sabíamos que nuestra unión era cosa de vida o muerte. Luego nos agobiamos por la situación, por los miedos. Y nos relajamos. Miramos hacia otro lado. Volvíamos. Nos alejábamos. Cuando nadie nos veía teníamos nuestros más y nuestros menos. Llegamos, incluso, a darnos un tiempo. Te abandonamos porque estábamos hartos de ti. Pero acabamos retomándote, más que por voluntad propia por imperativo legal.

Pero nuestra historia se acaba aquí. Desde este miércoles nuestros caminos empezarán a alejarse, únicamente se acercarán en días concretos. Nuestras citas serán ocasionales y frías, sabiendo que tienen un inicio y un final. No diré que me da pena porque no quiero verte más. Nadie sabe lo que pasará, sobre todo viendo cómo están las cosas en Shanghai, preocupada y confinada de nuevo por el covid. Confiemos en que esta vez vaya mejor. Fuiste el primer paso y serás el último para pasar página de esta pandemia. Que te vaya bonito. Atentamente, la sociedad.