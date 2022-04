Llegar a Roma es siempre diferente y es evolvente. Roma tiene una verdad que confunde, persuade, ilumina y no engaña y es como volver al comedor familiar donde todo hubiera podido pasar, pero no pasó o acaso sí o acaso no. Llegar a Roma es deleite y ocaso, es como decirles a los dioses que nos dejen vivir en esa ciudad que de tan bella te hace llorar con lágrimas que recorren la vida que siempre hubiéramos querido sentir, pero no nos atrevimos siquiera.

Volver de Roma hace daño, porque en la memoria guardas tanta belleza que es inútil pensar en ciudades que son viudas de virtudes y aromas. Roma tiene sobre todo La Piedad de Miguel Ángel que no es bella, es simplemente hermosa, como hermosa es la vida que no nos dejan vivir, pero vivimos sin prestar mucha atención, porque siempre nos da miedo vivir y pensamos que viajando olvidamos nuestros dolores y nuestros traumas mal avenidos.

No sé cómo alguien con 24 años reflejó la belleza y el dolor de una forma tan veraz. Ojalá todos fuéramos Miguel Ángel para de tanta belleza no hacernos daño, pero entiendo que eso es imposible, porque los genios no inundan el universo y la belleza se ha colapsado y ya no existe.

Vuelo sobre el Mediterráneo y pienso que vuelvo a casa y pienso que no que me apetece volver. No quiero guerras ni dolor ni esas cosas que no sabemos cómo llamar. Ya en el aeropuerto de Madrid, llamo a mi gente y estoy en casa y sin embargo, Roma, te echo de menos ya mismo, porque tú eres bella, hasta volverme loca. Aquí en mi ciudad ahora también suenan las campanas que anuncian no sé qué misa, ni sé qué réplica y te recuerdo, Roma, y pienso que en la historia hubo algo bello y alguien con sus manos construyó lo que no quiero olvidar ante tanta guerra y tanto hastío.

Atardece en Zaragoza que no es Roma, pero es mi ciudad a la que amó y veo la luz tranquila y pienso que estas mis calles se merecen mi amor. Roma eres bellísima; Zaragoza te amo.