Inmunes a todo

Pronto hará dos años de aquella sensación de ver la luz al final del túnel. De creer que dejábamos atrás una pandemia que, en realidad, acabábamos de conocer. De la forma más cruel, eso sí. Por primera vez habíamos visto morir gente en tiempo real, aislar residencias de mayores, sufrir a los sanitarios, pedir a la población no salir de casa. Y no en guerras lejanas, que hasta entonces asociábamos a todas esas imágenes, sino en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Las víctimas eran personas conocidas. La vida, nuestra vida, se tambaleaba y no entendíamos nada.

El teletrabajo se regularizó. La educación a distancia se normalizó. La cesta de la compra se complicó y la vida social desapareció. También cambiaron de estado el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad. Los interiorizamos sin darnos cuenta. Adquirieron un protagonismo hasta entonces desconocido. Se apoderaron, incluso, del día a día de cientos de personas. Hasta el extremo. Muchos sintieron cómo su vida se agarrotaba, se entumecía, al igual que sus músculos, sus pensamientos. Notaban cómo el futuro que habían planificado se debilitaba y hasta desaparecía. El covid nos ha cambiado. Hasta en el mejor de los casos. Aunque no hayamos perdido a nadie cercano ni experimentado cambios importantes causados por el coronavirus somos distintos. A pesar de que nos empeñemos en recuperar la normalidad, volver a los años prepandemia o suavizar en la memoria los momentos tan duros que hemos vivido. Nos sabemos vulnerables y efímeros. Siempre lo hemos sido pero ahora hemos tomado conciencia de ello. Dicen algunos psicólogos que somos menos proclives a planificar. Que nos movemos más por impulsos y apostamos por el carpe diem. Sin extremismos pero conscientes de que todo puede cambiar en cualquier momento. También nos hemos hecho más fuertes. Quién iba a pensar que aguantaríamos y superaríamos todo lo ocurrido. Que afrontaríamos después las consecuencias de una guerra que nos pasa nuevas facturas. Que estaríamos preparados para revivir enfermedades superadas como la viruela. Las alarmas han sonado tanto que su sonido ya no nos sorprende. Pocas cosas despiertan ya nuestra preocupación porque nos hemos acostumbrado a vivir en un entorno hostil que prácticamente cada día nos despierta con una emergencia mundial. Y aquí seguimos. En pie. Adaptándonos a lo que venga y a lo que está por venir. Porque, visto lo visto, no creo que nos quedemos aquí. El mundo parece decidido a sorprendernos y a no dejarnos caer en el aburrimiento. Solo espero que no sea el karma porque si el planeta se está vengando por todo el daño que le hemos causado vamos listos.