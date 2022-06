No nos olvidemos de la ciencia

Siempre hemos hablado de ella menos de lo que se merece. La hemos ignorado, despreciado y cuestionado hasta que la necesidad nos ha apretado. La hemos presionado hasta darnos los resultados deseados, exprimido cuando ha estado al servicio de nuestros intereses y arrinconado cuando todo ha pasado. La ciencia es como esa amiga a la que ves poco pero sabes que estará cuando la necesites. Da igual el tiempo que pase. Descolgará el teléfono y te responderá.

La pandemia nos reconcilió con la ciencia y nos concienció del trabajo de los científicos. Los laboratorios se abrieron de par en par a la sociedad y entramos. Sin complejos y con curiosidad. Nos esforzamos por entender sus explicaciones, por enrevesadas que fueran, y nos interesamos por conocer todo lo relacionado con el coronavirus. Fases, variantes, composición, formas de contagio... toda información nos parecía escasa, necesitábamos saber más. Reivindicamos su papel, apoyamos la inversión en investigación y nos congratulamos cuando descubrieron una vacuna. ¿Ahora quién se acuerda de tanto esfuerzo? Unos pocos, con la reaparición de la viruela del mono.

Todo se ha vuelto inmediato y cortoplacista. De usar y tirar. Lo coges, lo utilizas y lo dejas. Echamos mano de lo que necesitamos cuando lo requerimos y lo abandonamos cuando ya no nos sirve. Hasta la próxima. Ha sucedido con el covid pero ya ocurrió con la enfermedad de las vacas locas. Buscamos respuestas rápidas a preguntas complejas.

La emergencia sanitaria mundial que nos azotó en 2020 y nos mantiene todavía un poco aturdidos prometía cambios. Nos hizo replantearnos muchas cosas, incluida la financiación de ciertos ámbitos a los que hasta entonces no habíamos prestado la suficiente atención. Aplaudimos, alabamos y exigimos más recursos para la sanidad. Vimos la importancia de invertir en ciencia y tomamos conciencia de que la obtención de resultados exitosos no es inmediata. Esta es una carrera de fondo, no de velocidad, para la que hay que prepararse durante años.

La ciencia no debería ser una moda pasajera ni un eslogan político en un momento coyuntural. La investigación ha demostrado a lo largo de la historia que sin ella no habría progreso y representa la base de cualquier construcción social. Cuidar de los que velan por nuestra salud y mejorar sus condiciones laborales, a menudo indignas para la labor que desempeñan, tendría que ser la prioridad de cualquier gobierno. Algunos lo han tenido en cuenta a la hora de planificar los presupuestos de este año. Hagámosle más caso a aquella amiga, que una llamada ya no es conferencia.