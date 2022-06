La voz de Vox suena desafinada, es temeraria y diría que casi siempre resulta dramáticamente falsa. La voz de Vox no tiene nada de nueva, más bien una cadencia que discurre entre todo aquello que España ya había superado, algo de lo que Galdós enterró en su Fortunata y Jacinta y mucho de todo eso que por su intolerancia y falta de verdad es excremento, que inauditamente algunos compran porque su voz es la voz del castigo y si yo he sido castigado y apartado que sean ellos, los de Vox, quienes impongan su férrea mano de Cides campeadores sobre todo un pueblo que en su mayoría desea vivir en libertad y convivencia.

En algo más de 10 días tendrán lugar las elecciones andaluzas en las que inexplicablemente, y más aún tras escuchar a su candidata en el debate a seis de TVE del pasado lunes, Vox obtendrá un respaldo inigualable gracias a un discurso precario en el que la mujer y los homosexuales, a los que Vox niega su condición, se han convertido en el eje para de esa forma retar y acabar con el feminismo, retar y acabar con los derechos LGTB, demonizar nuevamente a la mujer, perseguir al diferente y adoctrinar a todo y a todos con un lema único de corte franquista que hace de la España única y grande el lugar añorado para aquellos adictos al régimen y todos esos que por desconocimiento o cansancio creen realmente que Vox ha llegado para salvarles, cuando lo único para lo que ha llegado Vox es para abrir heridas con su desprecio, su verdad absoluta y una falta alarmante de proyecto político, fuera de lugares comunes que repiten como papagayos ufanos para desautorizar todo aquello que es progreso y revolución, y llevarnos a las cavernas en las que se vive de espaldas al mundo y sin información, de manera que todo de lo que no se habla no existe.

Ya sabemos qué quiere hacer Vox con las mujeres y sus logros históricos y sabemos cómo respeta al movimiento LGTB, al que desprecia, pero sabemos poco más, porque no gobiernan y cuando lo hacen es sin cartera para no asumir responsabilidad alguna y seguir con sus mantras obscenos, viejunos y profundamente airados contra todo lo que no sean ellos.

Si a Vox finalmente lo elige el pueblo es para que gobierne, para que tome decisiones sobre sanidad, educación, cultura, ley de dependencia, trabajo, inmigración, violencia machista, ley trans, aborto, salario mínimo... Solo entonces sabremos si su amor por España es tan puro o un diabólico disfraz para perpetuar derechos de falsos patriotas, que al calor de su España, que no la de todos, se hicieron tiranos y caudillos.