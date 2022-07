La que se avecina

Lo dijo hace unas semanas el diputado de ERC Gabriel Rufián en el Congreso y lo avalan, previsión tras previsión, los datos. La inflación puede llevarse por delante gobiernos.

En Estados Unidos, la popularidad de Joe Biden se hunde a la misma velocidad que llegan turistas a Nueva York. Parecen insuficientes la recuperación de la actividad económica y el cuasi pleno empleo en el país. El presidente norteamericano puede perder el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre debido, fundamentalmente, a la subida imparable de los precios. Como en Europa, el alza de la cesta de la compra, el combustible, la electricidad, el coste de la vida, en definitiva, está generando un malestar social de calado. Ante esta tendencia, aquí no seguimos eso de Spain is different. Vamos hacia el mismo precipicio que el resto del mundo.

En España el Gobierno empieza a hablar, por fin, de crisis. Inminente. Ya no insiste en el «fuerte crecimiento» que experimentará la economía española en los próximos meses aunque sí persiste en la negación de una recesión. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha cambiado el discurso. También Pedro Sánchez, aunque todos siguen mostrándose tibios, como toda la parte socialista del Ejecutivo. No así la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que se ha mostrado abiertamente «preocupada». En este terreno mantienen su estrategia de distanciarse de la Moncloa y situarse casi, casi, en la oposición. Como en política exterior, Defensa o inmigración.

El otoño se avecina caliente. Los sindicatos se verán obligados, por fin, a reaccionar ante el inquietante escenario económico que se advierte y salir a la calle. Las negociaciones colectivas se atascarán, previsiblemente, y algunos conflictos empresariales se enquistarán todavía más. Las deudas entre administraciones se reclamarán con más ahínco, como la del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza a cuenta del tranvía y avalada por los tribunales.

Los fondos europeos seguirán llegando pero cada vez con menos ceros y más focalizados. Probablemente ni siquiera sean ya suficientes para enmascarar los problemas que se nos vienen encima. El Gobierno va a tener que lidiar con muchos enemigos y en muchos frentes. Solo va a seguir encontrando consuelo en las palabras de algún expresidente socialista. José Luis Rodríguez Zapatero sigue respaldando a Sánchez, dándole un sobresaliente público a su gestión económica. Nada que ver con la actitud de Felipe González. A él que no le busquen para obtener el más mínimo gesto de complicidad. En esa plaza roja no van a encontrar misericordia.