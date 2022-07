Sobrevivir a nuestras redes sociales resulta en ocasiones titánico, algo así como bracear en alta mar hasta la extenuación, sin hallar faro ni playa que nos dé cobijo. Muchos han sido los casos por los que unas palabras publicadas en redes sociales han hecho que alguien pase de ser un dios a morder los bordillos y hoy llega el asunto de Gaizka Campos, al que el Real Zaragoza ha decidido no fichar por un tuit que el futbolista vasco publicó en 2013 y en el que escribía: «El asco que le tengo al Zaragoza y como me las ha subido este gooool». Cuando el guardameta escribió esas frases tenía 16 años y aunque la minoría de edad no justifica su estúpido tono de machito ni su intolerancia al utilizar la palabra asco para referirse a un club de fútbol al que veneran miles y miles de personas, tampoco esas palabras debieran ser la razón por la que el club proceda a su no contratación, tras haberse creado en las redes sociales una espiral de insultos hacia el guardameta, quien no solo ha procedido a pedir perdón por sus palabras, calificándolas de error, sino que ha terminado cerrando su cuenta de Twitter ante la avalancha de descalificativos por haber sido tan osado al declarar su asco y cómo le ponía el que el Zaragoza hubiera perdido.

Los linchamientos colectivos es algo a lo que hemos asistido muchos antes de que existieran las redes sociales: si a alguien se le consideraba un ser subversivo o perjudicial para la sociedad, el aparato del poder y de los medios de comunicación tejían un brutal entramado bajo el cual el sospechoso quedaba herido de muerte. Lógicamente eso sigue pasando, pero su eficacia no es tan inmediata ni las heridas tan profundas como las que ocasionan las redes sociales donde todo queda escrito y en las que un jurado de miles y millones de personas condenan de forma categórica y sin juicio previo por algo que en un momento dado escribiste. Las palabras de Gaizka Campos responden a un sentimiento que quiso compartir con aquellos que experimentaron lo mismo que él ante ese gol y condenar a alguien por eso resulta, o al menos a mí me resulta, inaudito y francamente preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que tenía 16 años y que por aquel entonces no era futbolista profesional, solo un chaval con las estupideces de cualquier chaval de 16 años. Es curioso de qué forma las redes sociales han aupado y destronado casi con la misma eficacia en sus juicios paralelos y brutal ver cómo algunas de esas personas han tenido que recluirse sin entender muy bien la razón. No seamos tan puros, porque realmente dudo si alguno de nosotros pudiera aguantar sus tuits con elegancia y sin mácula posible.