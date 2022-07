La nueva guillotina

Eso de que las redes sociales no son la vida real y que lo que son, en verdad, es una nueva forma de esclavitud del siglo XXI lo hemos dicho y oído muchas veces. Pero cada caso que nos devuelve a este debate, a esta versión 4.0 de la actualidad, nos recuerda que nunca se ha hablado lo suficiente ni lo hemos visto todo. Pueden seguir ocurriendo cosas que nos sorprendan aún más.

La última víctima de Twitter tiene nombres y apellidos. Se trata del jugador de fútbol Gaizka Campos, uno de los fichajes más efímeros del Real Zaragoza. Perteneció al club cinco horas. No logró vestir la camiseta por poco. O por mucho.

Después de acordar su desembarco en la capital aragonesa, de firmar por dos temporadas, superar el reconocimiento médico y estar todo preparado para incorporarse al equipo, salen a la luz unas palabras suyas en Twitter cuando tenía 16 años que dan al traste con la operación. El club anuncia en un comunicado que prescinde de sus servicios aun habiendo formalizado su contratación y pese a entender que la frase de la discordia la pronunció en un momento de «falta de madurez». Pero el «compromiso de respeto hacia la historia y la afición» le obligaban a tomar medidas drásticas.

Lo que dijo el portero vasco fue, literalmente, «el asco que le tengo al Zaragoza y como me las ha subido este gol», en referencia a la victoria del Athletic frente al equipo aragonés por un gol en el descuento en La Romareda que suponía casi el descenso a Segunda de los zaragocistas.

Por si les entra la curiosidad no lo busquen. Ese tuit ha desaparecido. No otro que aplaude un gol de los maños. Dicen algunos que han fiscalizado sus mensajes en la red social que las mismas palabras las dirigió a otros clubes en otros momentos. Corría el año 2013.

Nueve años después iba a recalar en la ciudad. Probablemente ni se acordaría de lo escrito en un momento de calentón tan característico del fútbol, ese mundo que rezuma saber estar, sosiego y reflexión. Ese deporte que promociona respeto, vende vidas ejemplares y reclama un protagonismo que después no da a sus categorías inferiores o femeninas.

Quizá para algunos el «asco» coyuntural y exaltado de un adolescente es motivo suficiente para invalidar su carrera profesional. Otros creerán desmedida la reacción del equipo. En cualquier caso, Internet no olvida si uno no lucha en los tribunales por obligarle a hacerlo. Y si te posicionas, te expresas y te mojas, corres el riesgo de que años después alguien lo busque, lo capture y lo devuelva a la luz. Más todavía en el mundo de los astros, el único universo donde los sueldos deben ir a la par del sentir de los colores. No es un trabajo cualquiera.