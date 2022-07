La ilusión del periodo estival

El periodo estival sirve para muchas cosas. Entre otras sirve para desconectar de todos los que no somos nosotros, e incluso de ese nosotros que vive angustiado, es deliberadamente culpable y se nota incapaz de hacer un brindis por el futuro al que presagia tempestad y ruina. Si el 31 de diciembre del año 2019 nos hubieran anunciado todo lo que iba a suceder, nos hubiéramos reído a carajadas ruidosas y desconsideradas y habríamos dicho: «Otro Nostradamus con sus fatales predicciones». Y lo habríamos hecho porque de alguna forma nos sentíamos a salvo, ajenos a las plagas, al hambre, a los virus e incluso lejos de las guerras, cuyas bombas estallaban a miles de kilómetros en territorios de los que lo ignorábamos casi todo.

A lo largo de estos veranos –año 2020 y 2021– parece que hemos ido desaprendiendo conforme las malas noticias nos encogían el corazón y nos hacíamos más escépticos, más vulnerables, más miedosos e infinitamente más infelices al chocar nuestro esquema de la felicidad con un muro donde todos los lamentos se hacían terriblemente reales.

Éramos sociedades más o menos confiadas y nunca pudimos ni quisimos imaginar que alguien –algunos– movía esos hilos invisibles atados a nuestros hombros de hombres insuficientemente libres. Pero éramos felices, porque respirábamos seguridad o eso pensábamos y las grandes pandemias solo estaban en la ficción, que es ese lugar donde pasan las cosas malas que son como los monstruos marinos, las plagas, los aliens o el fin del mundo. Éramos tan confiados que cuando el covid-19 arrasaba en China, pensábamos que no llegaría a Europa y cuando campaba a sus anchas por Italia, pensábamos que algo sucedería y la pesadilla terminaría. No fue así y atemorizados comenzamos a entender que no estábamos a salvo de todo por muy privilegiados que nos consideráramos y la tragedia también nos tocaba porque siempre estuvo fuera de la ficción. Y así, y poco a poco, nos fuimos asumiendo en una vida donde los buenos no eran tan buenos ni los malos tan malos y nosotros cada día menos confiados, bastante más asustados y posiblemente también más estúpidos.

El periodo estival sirve para muchas cosas. Entre otras para descubrirnos y felicitarnos en nuestra buena suerte de estar vivos, en la de tener un mar donde cabalgar y girando la vista atrás comprender que solo si asumimos el error podremos enmendarlo. Si no acabaremos siendo el ruido que quebranta todas las ilusiones, ya de por sí muy desgastadas y despiadadamente destronadas.