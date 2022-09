Lesmes no dimite por culpa de Pedro Sánchez

La dispersión en la asunción de responsabilidades, marca de una época de un cinismo sonrojante, llega a la cumbre de la sinrazón con la renovación del CGPJ.

Desde noviembre de 2018 estamos esperando con un Consejo caducado, recién ganada la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevaba dos años de legislatura inestable apoyado por Ciudadanos y la abstención de gran parte del PSOE. Dos elecciones generales después, con las mismas mayorías parlamentarias resultantes de la moción de censura, no han sido suficientes para que el catálogo de condiciones del Partido Popular no haya parado de crecer, esperando a ver si con un poco de suerte enlazan con las próximas elecciones que las encuestas les vaticinan favorables, y así, ya no habrá que cambiar la mayoría conservadora del Pleno del CGPJ porque volverán a gobernar ellos mismos.

Las excusas o razones, cada uno valorará, del Partido Popular desde que fracasó el pacto de nombramiento de Manuel Marchena en noviembre de 2018, han ido desde la supuesta filtración del nombre de un candidato por la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, las declaraciones de Podemos contra el jefe del Estado y el Poder Judicial, los vetos a los candidatos Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, la concesión de los indultos a los presos del procés o la exigencia europea de despolitización del CGPJ. En el principio de todo este tira y afloja está la renuncia de Marchena, cuando se conocieron los mensajes de WhatsApp de su entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, congratulándose del acuerdo de renovación porque «controlaremos la Sala Segunda desde detrás, además de presidir la 61».

Este martes pasado en una cena de ocho de los diez vocales del sector conservador del Consejo General en funciones pactaron bloquear por el momento la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces. Carlos Lesmes, ahora en contra de este posible boicot, amenazando sobre su posible renuncia, pelín tardía quizás, y recordando la necesidad de despolitización de la vida judicial, pelín cínica también, no soporta el coste personal y profesional de su connivencia estratégica con el PP para mantener esta situación.

Cúmplase la ley, y luego ya abrimos el debate de la designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, del protagonismo de las asociaciones judiciales, o del papel de la cámara representativa de la soberanía nacional en esta elección que algunos defendemos por parecernos la más ajustada al concepto de democracia.