Dios salve a la reina

Imaginemos que ella, la vida, te atraviesa con un destino marcado por tu nacimiento y del que resulta complejo huir por razones obvias. Sean de sexo, identidad, color... ¡Qué más da! Imaginemos que ella, la vida, te permite ser libre, porque tu nacimiento se produce en un lugar donde podrás ser tu misma y tu familia no marca con sus apellidos, que son los tuyos, rituales hereditarios de rancio abolengo. La reina Isabel II ha muerto y ahora su hijo el príncipe Carlos será el nuevo rey y eso mismo sucederá el día de mañana con el rey Felipe VI y la princesa Leonor y con tantos otros y otras, porque sus vidas, las de unas y otros, vienen marcadas por un linaje y unas obligaciones que como dinastía deben a su país, aunque sus países en un tanto por ciento nada desdeñable desconfíen de la corona o simplemente se sientan terriblemente alejados de la misma.

Pero no voy a hablar aquí sobre si monarquía o república, esa es otra historia, sino de esas vidas que no tienen escapatoria y que se mecen entre la obediencia y el servicio; entre el derroche y la manipulación y sobre todo se cuentan para ser escritas, porque todos en alguna parte de nuestro ser tenemos algo de rey o reina y de alguna forma hubiéramos querido ese baño de multitudes, ese vivir sabiendo que el pan no faltará jamás, que sin duda protagonizaremos un instante de poder que marcará una década o el futuro de un país y que quizá hasta en el exilio o en el exterminio de los nuestros contribuiremos a hacer leyenda.

Los reyes y reinas son de carne y hueso, pero, sin embargo, en un momento dado de sus vidas dejan de serlo y se convierten en aquello que los que les veneran quieren que sean y de esa forma su vida interior o privada desaparece, y el consumo de su imagen queda unido a su aciertos y desaciertos. A mí, personalmente, me resulta inaudito que nos digan que los reyes no tienen ideología porque están al servicio de todo un pueblo, es como decirnos que no tienen sentimientos porque los sentimientos te hacen vulnerable y un rey puede ser casi cualquier cosa, hasta ladrón, pero no vulnerable.

La historia de las monarquías es una historia que en algunos puntos coincide con la mitología por tener esa parte extravagante con tintes de intriga y deseosa de dolor e injurias, si bien en el caso de la primera cada vez anda más próxima al escándalo y la corrupción: Juana la Loca, el rey Sol, las mujeres de Enrique VIII, los zares rusos, Juan Carlos I, Alberto II de Bélgica…

Porque ellos son reyes y reinas y ven con claridad en nosotros y como nosotros tenemos que verlos y llegado el caso decirles adiós. Dios salve a la reina.