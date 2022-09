Contradicciones

Qué bien, pero qué mal. Qué alegría, pero qué tristeza. A veces tenemos sentimientos contradictorios y, sin embargo, ambos son reales y veraces. Parece incongruente, pero no lo es. Algo similar ha sucedido este fin de semana en La Romareda. Arropada por los gritos de casi 32.000 gargantas enfervorecidas, por fin la selección española de fútbol volvía a pisar el césped zaragozano después de 19 años. Una emoción desbordada que se extendió fuera del estadio. Solo había que darse una vuelta por el centro de la ciudad y la plaza del Pilar para empaparse del espíritu festivo que había bajado el día anterior del avión junto a los de Luis Enrique. Pequeños y mayores, socios y no socios, el alborozo llegó a todos los rincones de la capital aragonesa. La euforia por el regreso era tal que nada hacía presagiar una derrota. El ambientazo, la energía, el apoyo... todo jugaba a favor. Era el número 12, que se suele decir. La afición estaba entregadísima, pero resultó insuficiente para insuflar aire al equipo, que acabó perdiendo 1-2 frente a Suiza con «probablemente la peor primera parte» de la Selección de Luis Enrique, según sus propias palabras tras el encuentro.

Aun así, con la decepción instalada en el alma colectiva, la satisfacción de haberla visto y disfrutado valió la pena. Porque el sábado se convirtió en un día de reencuentros. Padres que se llevaban a sus hijos al fútbol para ver juntos por primera vez a la Selección. Abuelos que hacían lo propio con sus nietos. Generaciones que aprovechaban para echar vermú, comer e ir a La Romareda. Pasara lo que pasara, la batalla estaba ganada. Perdiendo se gana y ganando también se puede perder. Cuántas veces se lo habremos escuchado a nuestras abuelas.

Una victoria habría sido perfecta. La guinda del pastel al retorno de la Selección a tierras mañas. Más no pudo hacer la ciudad, volcada desde el instante que supo que acogería ese partido. Pero como siempre, no todo sale como uno espera por más que se esfuerce. Eso no significa que no deba estar a la altura para futuras ocasiones. Construir un nuevo campo de fútbol, ofrecer las mejores instalaciones y servicios posibles, erigirse en garantía de éxito en lo extradeportivo... Tampoco entiendan estas palabras como un todo vale. La cabeza debe seguir en su sitio, aguantada por el cuello, y los pies en los suyos, tocando suelo. Que también hay que se deja deslumbrar por los focos, plantea poner alfombra roja a todo el que susurre buenas intenciones y sueña con un gran estadio como legado eterno. Como decía un tal Calderón --y no precisamente el que fuera presidente del Atlético de Madrid--, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Equilibrio también en época preelectoral.