En las películas sobre subastas –yo nunca he estado en ninguna de ellas– hay cierto aire de tensa decadencia y allí, entre abrigos de visón, relojes de oro y finos bigotillos a lo alemán, los adinerados buscan hacerse con esa pieza de arte única y de valor incalculable que colmara su felicidad, sin entender que no la ha adquirido para aliviar sus ausencias y dolencias, cosa que sería remotamente humana, sino para que le recuerde que necesita más y más de esas piezas hasta alcanzar la grandeza de un multimillonario admirado por su talento, semejante dicen los acólitos a su gran sensibilidad. A su lado, en esas mismas subastas, también hay farsantes, gentes que se mueven sigilosamente, como una víbora extensa de veneno, hasta que consiguen besar el corazón de su víctima, dejándola desnuda y herida.

La vida en general tiene un tono de subasta y como en las subastas unos marcan el ritmo, otros aguardan con ansía el momento y los hay que sin ser farsantes no tienen más remedio que bailar a destiempo y con torpeza. También están los farsantes, profesionales por supuesto, y que no suelen ser los mismos, porque su farsa depende del lado del tablero en el que les toque jugar. En estos días la subasta se ha instalado en los discursos y propuestas de nuestra clase política y como no puede ser de otra manera asistimos expectantes a la bronca que precede a unas elecciones electorales y a esa forma tan pueril que tienen algunos de nuestros representantes de quitar el freno de mano en el momento más delicado y convertir en subasta un eslogan electoral que acabará siendo el ataúd donde se incinerarán todas las promesas incumplidas y de las que luego nadie habla ni da cuenta alguna.

La credibilidad de un político tiene mucho que ver con el perfil de sus promesas y con el cumplimiento de estas y resbala peligrosamente cuando esas promesas no son más que el traje, desfasado en ocasiones y excesivamente chic en otras, que se calzan unos y otros de cara a los próximos comicios. Y así siguen inmersos en sus personales subastas, sin que al final ni ellos mismo sepan qué están subastando y por qué, solo la humana manía de desprestigiar al otro que ni es contrario y mucho menos enemigo, olvidando que en la subasta de la vida las piezas que almacenan tienen ojos, nombres, un lugar de nacimiento y unos padres e hijos a los que honrar.