Felices Fiestas

Multitud, muchedumbre, gentío. Abarrotadas, atestadas. Calles intransitables. Olor a dulce, a bueno, a hogar, a normalidad. Fuera restricciones, mascarillas, miedo, distancia. Dentro el roce, el contacto, la calidez. Lleno hasta la bandera. Ambientazo. Plaza del Pilar: qué bonita pintada con tanta sonrisa. Balcón, pregón, cohete. Lágrimas, abrazos, recuerdos arriba. Locura, gritos, jarana abajo. Comenzamos. Alegría, reencuentros, emoción. Centro, ferias, carpas. Jota, trajes, tradición. Ofrenda, fe, sentimiento. Orgullo, exaltación, devoción. Flores, frutos, color. Risas, vermú, amigos. Todo empieza con un pincho, acaba en una verbena. Cercanía, familiaridad, naturalidad. Convirtamos lo normal en extraordinario. Ciudad acogedora y abierta. Contagios, pero solo de ilusiones y esperanza. Gentes bravas y generosas. Propios, foranos. Todos bienvenidos. Siempre. Humor, sencillez, humildad. Fiesta, comida, música. Parques, paseos. Peñistas, no peñistas. Sueño, cansancio. Trabajo, celebración, conciliación. Hoy sí, mañana no, pasado ya veremos. Vienen de fuera, prepara la casa, dónde comemos. ¿Acaso importa si estamos juntos? Mucho, poco, a destiempo. Interior, terraza, chaquetica. Paraguas, incluso, por si llueve. Ya conocemos los por si acasos aquí. Tragachicos, cabezudos, charangas. Vaquillas, revolcones, conciertos. Qué bien suenan miles de gargantas cantando al unísono. Príncipe Felipe, Auditorio, Espacio City. Centro, Casco, barrios, una ciudad entera... o casi. Este año, sin folk. Niños, jóvenes, veteranos. Bares, qué súper lugares. Miradas que descubren, pupilas que se despiden. Manos que se estrechan, bocas que se besan. Teléfonos que suenan, conversaciones cruzadas. Aquí y allá. Arriba, abajo y pa’dentro. Nos vemos en un rato, en el cruce con Don Jaime. Seremos muchos. Qué más da. No quedan entradas, pero sí ganas. Tantas como días de fiesta. Nunca demasiados. Manolo, Dani, Melendi. Ronda, Ixo, Somos. Labordeta, siempre en el corazón. Para cuándo el valiente que convierta en oficial el himno ciudadano. Sobra cobardía y prudencia. Después de esto, nada. Vacío, tristeza, nostalgia. ¿Cuándo acabó el verano? Fotos aguamarina en el móvil. Hastags de despedida. Redes sociales, modo on que dirían los jóvenes. Un saludo a todos los que han sufrido este varapalo mental llamado pandemia en esos años tan complicados. Incertidumbre. Llega el invierno, el cierzo y la rutina. ¿Maldito o bendito hábito? Huelga del bus, inflación, colegio, gimnasio, compra. Menos mal de estos Pilares nuestros que nos ayudan a pasar el trago del otoño. Felices fiestas a todos. Vivan cada día, que ninguno es igual al anterior.