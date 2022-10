Leía hace unos días en redes sociales –también se encuentran cosas interesantes– acerca de los torrollones. Son formaciones rocosas de arenisca resultado de la erosión del paisaje a causa del viento y el agua. Parecen torreones, de ahí el nombre. Sorprenden, por ejemplo, en Monegros. Solos, altos, erectos. Fruto de la naturaleza, del paso del tiempo. No engañan a nadie, no son trampantojos, no simulan ser algo extravagante. Sencillos, naturales, sin artificios y únicos. Como casi todo en Monegros.

Algunos creen que esas características pueden ser sinónimo de pobreza y de escasez. Que ser sencillo es igual que ser simple, en el peor de los sentidos. Que ser humilde es lo mismo que carecer de ambición. Que ser natural es prácticamente idéntico a ser ingenuo. En Aragón conocemos bien lo que suponen todas esas cualidades. Las absorbemos desde críos. De ahí que muchos vean la imperiosa necesidad de empezar a creérnoslo, a sacar pecho de ser lo que somos. Una tierra tranquila que no mansa, rica sin estridencias y de consensos trabajados y generosos. Una comunidad de gente tozuda, con rasmia y somarda. Con una tradición e historia inigualables y discreta como pocas. Todo eso somos y mucho más. Conviene recordarlo cuando alguno a cientos de kilómetros de distancia se permite darnos lecciones, duda de que aquí podemos sacar adelante proyectos importantes o cuestiona el talento o el atractivo aragonés para erigirnos en referencia nacional. Las decisiones políticas son precisamente eso, políticas, nada más. El criterio a la hora de designar sedes no suele ser una decisión blanca ni estar ajena a algún tipo de intereses. Ya ha pasado la moda de hablar de lo glocal. No sé si recuerdan cuando no había día que no apareciera en los discursos y los medios para referirse a la combinación de factores globales y locales, sobre todo, en determinados ámbitos económicos. «Piensa globalmente, actúa localmente» era la frase predilecta de muchos gurús. Lejos de manosear todavía más ese término, sí viene al pelo para recordar la importancia de mantener lo local para dar vida a lo global. Si lo grande es cada vez más grande y lo pequeño más pequeño, acabaremos en un mundo de contrastes donde cada vez resulte más complicado encontrar un punto intermedio. Algo similar sucede con la clase media, mermada año tras año, y la política, más extrema elección tras elección en todo el mundo. De izquierdas o de derechas, ya sabemos lo que es la templanza, la moderación y la prudencia. No levantaremos la voz mientras no nos lleven al límite. Pero, ojo, que a veces nos lo ponen verdaderamente difícil.