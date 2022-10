El rol de una generación

Las generaciones en sí mismas no son más que un conjunto de personas que nace y vive al mismo tiempo, lo que significa que ese grupo experimenta a una misma o muy parecida edad todo eso que nos marca de alguna forma como individuos dentro de una colectividad cuyos mitos son semejantes, sus luchas parecidas y su forma de entender el presente y el futuro camina por una senda de compañerismo por el simple hecho de pertenecer a una generación. El pasado día del Pilar acudí a ver el concierto de Serrat y una vez más me asaltó el término generación -muy pocos de los que allí estaban tenían menos de treinta años-, ya que la mayor parte de los allí presentes pertenecíamos a dos generaciones contiguas, la de los nacidos en las décadas de los sesenta y cincuenta y las de los nacidos en las de los cuarenta y treinta y por eso entendíamos y éramos cómplices del discurso de Serrat que era como una frase de Pessoa, «hay dolencias peores que las dolencias, hay dolores que no duelen, ni en el alma, pero que son dolorosos más que los otros» y que tienen que ver con todas las luchas inconclusas o las rebeliones que quedaron como adornos de una generación que sigue anhelando y derramando una lágrima sincera sobre las Nanas de la Cebolla, al tiempo que festeja caminante no hay camino, se hace camino al andar, sin perder la esperanza sobre un mundo brutalmente narcotizado a base de violencia y borracheras de duro e insolente poder.

A diario no sé si somos muy conscientes del poder de las generaciones y si no lo somos es porque simplemente algunos continuamos instalados en ese concepto ya algo obsoleto de la lucha social y que las generaciones más jóvenes han repudiado, porque les es mucho más comprensible vivir en el presente de los suyos que en una historia lejana que, pudiendo ser colectiva, les resulta indiferente y de la que prescinden, algo que tiene tantos peligros como peligroso resulta no ser de tu generación donde todo es unísono y semejante, seas generación X, lo seas Z, del 36, de los cincuenta… Ser de una generación es como pertenecer a una tribu o como reconocer en tu despertar el mismo rumor del muelle, el mismo rumor del mercado o el mismo rumor del río que solo arrulla a unos pocos, a los que como tú son de esa calle, de ese barrio o de ese pueblo, porque lo que supere esos conceptos es una anomalía a la que nos sumamos de forma intergeneracional solo para creernos mejores, más bravos e indudablemente menos solos .