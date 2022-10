Han pasado unos cuantos años desde el día en que Verónica Calderero se cruzó en nuestras vidas. Corría el año 2007 cuando ella se convirtió en la oncóloga de mi padre, que fallecería dos años y medios después a causa de ese cáncer contra el que Verónica luchó desde la sabiduría médica y desde una humanidad sin engaños ni imposturas, ni nada que no fuera la verdad que nos envolvía en esos días en los que toda esperanza era minúscula y sin embargo se vestía de azarosa alegría cuando algo indicaba que la enfermedad daba un tregua al enfermo magullado, a la médica luchadora y a la familia, cobijada entre las habitaciones y pasillos del hospital Miguel Servet, donde por aquellos años Verónica ejercía como oncóloga.

Recuerdo a Verónica, su rostro, sus manos, sus palabras, su fuerza y su recuerdo me ha ayudado y ayuda mucho, porque sé que junto a ella mi padre sufrió algo menos, quizá bastante menos, porque como le dijo en una ocasión: «Verónica, mis amigos quieren que me vaya a uno de esos centros importantes de Cataluña y veo que no han entendido nada. Esta es mi tierra, esta mi ciudad, este mi hospital y tú mi oncóloga». Y con esa afirmación mi padre le estaba explicando a su manera que sabía cuál era su situación y que en esos meses quería estar con ella, porque ella lo cuidaba en el sentido más amplio y preciso de la palabra y le ayudó a pensar en la enfermedad sin que esta le hiciese enfermar para esas otras cosas que todavía le quedaban por hacer: conversar, pensar, sonreír, escribir, leer, pasear, disfrutar...

A mi padre le gustaba escuchar a Verónica y con ella habló de la enfermedad, pero sobre todo hablaron de la vida, de esa vida que ambos columpiaban para que fuera como la reflexión del filósofo o el verso del poeta malditamente bello y así nada cayera en el olvido que todo lo magulla. Me gustaba verlos sonreír y saber que ella nunca lo vio como un enfermo, sí como un hombre que vivía en esa otra realidad que son los hospitales y que se convierten en ciudades con sus ritmos, sus atenciones, sus silencios y sus cuidados. Con todo su olor y su dolor, extrañamente indoloro

El pasado miércoles supe que Verónica dimitía como responsable de Oncología del Hospital de Barbastro, hasta donde quiso irse porque como ella decía: «En el Servet ya están los mejores, hay que marcharse para ayudar a otros». Esa es su vocación: ayudar, acompañar, curar, dignificar y escuchar, casi nada. Sin duda algo se está haciendo muy mal desde los diferentes gobiernos cuando los mejores dimiten por intentar dignificar su profesión y la vida de sus pacientes en ese trance terrible que es mirar a la muerte frente a frente.

Verónica, gracias por tanto.