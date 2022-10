La serpiente y la niña

Leo que una serpiente pitón de siete metros engulle a una mujer en el centro de Indonesia y siento escalofríos, porque seguramente las serpientes es el animal que más sensación de indefensión me crea, sabiendo como sé que hay otros cuya picadura o mordedura puede ser más mortal que la de las serpientes, pero a mí las serpientes, las víboras sobre todo, me retrotraen a mi infancia y nos recuerdo con nuestros siete u ocho años caminando hacia el campo de las margaritas –Ana, Marta, Arancha, Raquel, Mermer y yo– y nos recuerdo ebrias de vida y de cuentos que nos inventábamos en aquella pradera bajo la mirada altiva del monte Collarada. Arancha y yo temíamos que en nuestro camino rocoso hacia ese campo nos cruzáramos con una víbora y por eso caminábamos con la mirada hacia abajo atentas y cuidadosas; Mermer, sin embargo, las invocaba y nos explicaba con su dulzura serena que todo animal es digno de ser amado y las serpientes, añadía, son hijos de dios y en ese instante, tras nombrar a dios, se sentaba sobre las piedras del camino esperando a que una víbora se acercara hasta ella y así poder acariciarla y domarla y enseñarnos al resto que las serpientes cuando se sientes amadas, aman. Estando con ella nunca apareció esa víbora, pero no estando ella las vi en varias ocasiones y en todas ellas las observé en rincones ensortijadas sobre sí mismas antes de proceder al ataque y siempre bajo el sol y sobre el suelo cálido.

A mi abuela le gustaba contar historias donde la protagonista fuera una víbora y la que nos contaba una y otra vez, «para que viváis con atención y miedo», nos decía, era la de Paco, el de la Fuente, que murió tras la mordedura de una víbora, dejando a un bebé huérfano, ya que la madre falleció en el parto. Mi abuela no sé si era consciente, pero cada vez que me contaba la historia algo en mí se detenía, no tanto por la presencia de esa víbora, sino por el capricho con el que el azar de la vida nos devora. Fue por la mañana, tendríamos trece o catorce años, cuando llegó la noticia, traída con el furor de los rayos y los relámpagos de finales de agosto, de que Mermer había muerto, le había picado una víbora y al encontrarse en el monte, lejos de cualquier hospital, nada se pudo hacer por su vida. Escuché las palabras en silencio y no fui capaz de llorar, sí que corrí hasta el campo de las margaritas gritando su nombre: Mermer, Mermer, Mermer…., para que todas las víboras del universo recordaran que ella siempre las amó.