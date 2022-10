Empiezo a escribir sobre este asunto y recuerdo que en realidad ya lo he hecho. Varias veces. Es un déjà vu. Creo que me viene asiduamente a la cabeza cada vez que soy consciente de la realidad política que vivimos. Me ha sucedido ahora con las negociaciones entre PSOE y PP para renovar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ni pudor ni vergüenza.

Dimitió el presidente, Carlos Lesmes, en un intento de llevar al límite a ambos partidos. Podía haberlo hecho antes, desde luego, pero ese es otro debate. Parecía que esa decisión ponía entre la espada y la pared a las dos principales formaciones de este país para desatascar un problema nunca antes visto. Habitualmente ha habido retrasos en los nombramientos, pero nunca tan prolongados en el tiempo. Este había alcanzado ya un tamaño de dos años de altura. Sánchez y Feijóo se sentaban a hablar «en serio», como reconocía --algo inaudito dicho sea de paso-- el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los medios respetaban la discreción que ambos partidos pedían y no sacaban el tema a relucir en las tertulias tan a menudo. Les dejaban margen y les concedían privacidad para no enturbiar públicamente los acuerdos a los que podían llegar. Y llegaron. Todo se encontraba encauzado a falta de algunos detalles. El nuevo líder del PP iba a pactar con el presidente del Gobierno. Lo que no imaginaba es que no le iban a dejar. Nada más insinuar la posibilidad de un apretón de manos metafórico entre ambos, saltó por los aires. Isabel Díaz Ayuso no lo permitiría porque invalidaría la estrategia de un sector de los populares de atacar a Sánchez por sus pactos de Gobierno. ¿Cómo van a justificar acuerdos con el PSOE que tiene de socios a terroristas e independentistas? ¿Por altura de miras, por el interés de los españoles, por la necesidad de conservar cierta calidad democrática, por situar las instituciones por encima del interés partidista, por garantizar la independencia judicial? Nada es tan trascendental. Por tanto, continúa el bloqueo en una de las pocas cuestiones en las que los dos partidos políticos más importantes de este país podían alcanzar acuerdos. Dos con historia y experiencia de Gobierno que saben lo que es vivir en La Moncloa y luchar en la oposición. Que conocen lo que supone sufrir revueltas orgánicas y lavar en público todos sus trapos sucios. Las ambiciones personales y los egos siguen siendo los peores consejeros. Algunos creen que en tiempos difíciles también pueden obtener rédito político. E insisten. Les da igual el colapso judicial, el retraso de la llegada de ayudas europeas o el empeoramiento de las condiciones de vida de los españoles. Eso, ya si eso… tal.