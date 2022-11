Últimamente he cogido el tren más a menudo que de costumbre. He tenido la suerte de viajar, además por placer, nada de trabajo. He parado en varias estaciones y he reparado en un detalle que me ha indignado profundamente: los baños son de pago.

No entiendo por qué hay que pagar desde hace un tiempo por entrar al urinario en un espacio público. Es como si en un bar te tomas un café y te hacen abonar un extra por ir a hacer pis o lavarte las manos. Es de todo menos un servicio del establecimiento entonces. Me gustaría que nos aclararan a los clientes, a los que pagamos y no poco por un billete de tren, la razón por la que ahora debemos pasar por caja. Resulta que cuando se retrasa el convoy de turno tienen que pasar determinados minutos para que te devuelvan el 20, el 50 o el 100% del importe, pero si no sobrepasa ese tiempo no ves ni un euro. Una moneda que, en cambio, no te perdonan aunque tengas una urgencia para entrar al mingitorio. Bienvenidos al capitalismo dirán algunos. «Quiere esto, tanto vale». Si tienes dinero puedes entrar, sino ponga usted a prueba su vejiga.

Algunos pensarán que es una soberana idiotez dedicarle a este asunto una columna de opinión. Que un euro no va a ninguna parte. Pero no es el precio sino el hecho. Esa lluvia fina que nos cae en nuestro ajetreado día a día y a la que no prestamos atención porque hay otras cuestiones mucho más importantes que atender. Ese estrés y esas otras prioridades que nos acaban arrastrando y llevándonos a aceptar con aparente normalidad nuevas rutinas que, pese a cabrearnos inicialmente, terminamos por acatar. Una vez instaladas en nuestra vida cotidiana no hay quien dé marcha atrás.

Véase la progresiva invasión de zonas azules, naranjas y verdes para aparcar en barrios poco comerciales, que es la razón que se argumentó en sus inicios, como en Zaragoza. O llenar de aire las ruedas en las gasolineras. O las bolsas de plástico. O las entregas a domicilio. O hacer tú mismo trámites bancarios. O llevar maletas en el avión. O ver la televisión en el hospital.

Algunas de esas medidas de recaudación pueden tener su justificación. Reducir su consumo para cuidar del medio ambiente o disuadir de coger el coche para promover el transporte público, por ejemplo. Otras no hay por dónde cogerlas porque es una privatización de servicios en toda regla y, en ocasiones, una pura tomadura de pelo. Me recuerda mucho a cuando llegó el euro a nuestras vidas, que de repente todo fueron redondeos al alza y acabamos viéndolo normal. Pues no, no lo es. Que ya ha subido todo bastante como para que sigan agujereándonos el bolsillo.