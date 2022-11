‘Vasil’ o la metáfora de la vida

Una de las cosas que más me gustan del cine es que se parece tanto a la vida que es como la propia vida. La frase no es mía, es del escritor Rodolfo Notivol haciendo referencia al documental Labordeta, un hombre sin más. Y eso suele pasar con el buen cine o con el cine que a mí me gusta e interesa, que se parece tanto a la vida que es como la propia vida con sus silencios, sus aullidos y todas las cicatrices de las que hablamos sin palabras. Ayer tuve la oportunidad de ver la película Vasil y es una de esas cintas con las que te rencuentras con el cine porque lo haces con la vida, la que viven los otros y podrías haber vivido tú, pero que ni siquiera ellos, las que la protagonizan, saben o pueden vivirla, porque la vida es un relato inconexo donde suceden cosas de las que no te curas y otras a las que renuncias porque ya no hay posibilidad de cura. A veces es suficiente la llegada de una postal o el mínimo esfuerzo por aprender una frase en búlgaro para que un instante que era insignificante se convierta en el instante importante; a veces es suficiente con que alguien te mire sin desdén para advertir que, aunque acabes huyendo a una isla bajo el Atlántico, el momento mereció la pena y a veces es suficiente la mirada precisa de una hija para preguntar algo tan sencillo como: «¿Qué instrumento tocas?». Y con esas pequeñas cosas construyes una vida que es la vida que narra Vasil, una película que no es valiente, que no es lacrimógena, que no es violenta, que no es bella, que no es dura y a la vez es todas esas cosas y muchas más, porque simplemente es la vida.

No hay justificaciones en Vasil, hay decisiones y hay miedo y hay esperanza y están todas esas miserias que nos acompañan y nos hacen convertirnos en personas a veces irremplazables y en otras ocasiones comparsa de un circo que quizá nunca debió existir. Dos miradas se cruzan, dos caminos se encuentran y la mayor verdad está en las palabras de Karra Elejalde cuando le explica a su hija que de haberse cruzado con Vasil en otro momento y en otro lugar habrían sido amigos. Pero la vida impone sus condenas y sus normas y todos estamos sujetos a ellas, a no ser que tengas la valentía de acabar escribiendo una postal a una hija que ni siquiera sabes si existe y convocándola en un lugar elegido por los dioses por ser belleza invisible a los ojos de los humanos. Vasil o la metáfora de la vida. Porque la vida nos rasga y nos regala diamantes a los que no supimos ni sabremos mirar, porque ese no era el instante ni para la amistad ni para el amor.