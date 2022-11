Mirando a Irán

Me sorprende que lo que sucede en Irán desde hace unos meses no abra telediarios y portadas constantemente. La muerte de una joven por no llevar bien puesto el hiyab, un hecho que desgraciadamente casi pasa desapercibido para Occidente, ha supuesto una auténtica ola de protestas. Un grito de desesperación. Una revolución de valentía y solidaridad cada vez más extendida entre la sociedad iraní.

Primero fueron las mujeres denunciando la represión hacia las mujeres. Quemaban el velo y se cortaban el pelo para denunciar el maltrato, la vejación y los abusos por parte de la policía de la moral y de las políticas de un país machista, retrógrado y aniquilador de los derechos humanos. El gesto se expandió rápido y otras mujeres de fama internacional lo repitieron en redes sociales y en televisión. Las tijeras trasquilando mechones de pelo se han visto en escenarios y platós de medio planeta. Después fueron hombres jóvenes los que desafiaron al régimen iraní quitando el turbante a los clérigos y grabándolo en vídeo. Poco a poco se improvisaban acciones de protesta, huelgas y manifestaciones que, sin embargo, no frenaban la represión por parte del régimen. Decenas de personas han muerto a manos de la policía, según varias organizaciones, y centenares han sido detenidas. Entre ellas una joven gallega. Es la segunda española encarcelada después de que apresaran a un hombre que intentaba llegar a pie al mundial de fútbol de Qatar. Se desconoce el paradero exacto de ambos. También las causas de su detención. Lo habitual, allí. Normalizamos aquí la normalidad de allí cuando es gente autóctona del país de turno, pero nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos toca de alguna forma. Porque su normalidad no es nuestra normalidad. Por eso me parecen reseñables posicionamientos claros y contundentes de personajes de cierta relevancia social como el de Ibai Llanos. El streamer se ha negado a acompañar a la Selección Española de Fútbol en el avión hacia Qatar para evitar el «blanqueamiento» de un país que vulnera los derechos humanos más elementales. La muerte de obreros durante la construcción de los estadios, las leyes contra la diversidad sexual, el desprecio a los derechos de las mujeres... la lista de la vergüenza es inacabable. Llanos ha reconocido que el margen de maniobra de los futbolistas es escaso. Como el de los ciudadanos. Lo único que podrían hacer los segundos, ha sugerido, es no verlo. La respuesta de los primeros será tímida, como llevar un brazalete con los colores LGTBI+. La mayoría de reacciones será colectiva. Algún equipo jugará con el escudo tapado. Otros se han adherido a una campaña de rechazo a cualquier tipo de discriminación.