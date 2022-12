No me polaricen

Es difícil resistirse a esta dinámica de conmigo o contra mí, mantener la calma frente a las provocaciones del otro, no parecer tibia o débil por entender los posicionamientos de varias argumentaciones, aunque estemos más cercanos a los que siempre nos agradaron más. El esfuerzo de evitar las adhesiones inquebrantables tiene ahora dos tiempos, primero el del autocontrol y después soportar la presión exterior para que no te quedes en terreno de nadie. Andar en territorio no marcado, a la intemperie, siempre supone un sobresfuerzo cuando vamos tan justos de fuerzas y tenemos tantas distracciones. Que ya no sé si es más importante lo que dice o intenta hacer Pablo Motos con sus entrevistadas, las manifestaciones de apoyo a Irene Montero, las que piden su destitución, o las 162.848 denuncias por violencia de género en el ámbito de la pareja o la ex pareja, 18 cada hora, que se presentan en este país. Igual nos estamos perdiendo en los posicionamientos sobre cualquier controversia, a veces sobre las anecdóticas y perdemos el foco sobre el auténtico problema.

No se griten más desde el púlpito del Congreso, ni desde los escaños, dejen de patalear y de abuchearse porque lo están haciendo contra nosotros mismos. Incluso estaría bien que no aplaudieran los errores del otro, los demás intentamos no hacerlo o por lo menos que no se nos note tanto. Un poco de hipocresía social nos haría más soportable la convivencia. Estaría bien seguir teniendo amigos que piensan distinto de mí o yo de ellos, no identificar a los próximos al Partido Popular como un reflejo de Rafael Hernando, ni pensar que Fernando Grande Marlaska tuvo una actuación impecable en las muertes en la valla con Marruecos, ni que el afán de protagonismo de Pablo Iglesias es la marca de su partido, entender las idas y venidas de los votantes de ERC sin que me despiste del gran orador en que se ha convertido Gabriel Rufián. Intentaré seguir teniendo simpatía por Mariano Rajoy y sus antológicas columnas sobre el mundial del fútbol, que siguen siendo una muestra de su humor, y valorar la elegancia de Rodríguez Zapatero como ex presidente.

No lleguemos a la situación del imperio norteamericano, en el que el 73% de sus habitantes piensa que el Partido Republicano y el Demócrata no se pueden poner de acuerdo en nada. Y el 42% no solo consideran a la oposición equivocada sino maligna. Esta polarización afectiva, que se extienden por las otras democracias occidentales, nos puede llevar a que el 27% de nosotros no quiera que sus hijos se casen con alguien que vote al partido contrario, y seguro que a veces eso puede salir bien.