Legislar con cuidado

Cuando se va terminando el ciclo electoral, y estamos en eso, porque las municipales y autonómicas son el principio del fin en el que todos los partidos tienen dirigidas sus estrategias, siempre hay un impulso de coger carrerilla. De concluir lo empezado, en esa carrera de obstáculos propios y ajenos que ha sido la legislatura desde 2019, en la que aprendimos a tener por primera vez un gobierno de coalición en el país, apoyado por las fuerzas independentistas por definición centrífugas y que han estado manteniendo la estabilidad política de todo el territorio, el suyo y el nuestro. Una legislatura del «no» en la oposición, en el que los 52 de Vox han demostrado su fuerza utilizando al Tribunal Constitucional como tercera cámara para revisar toda la producción normativa.

Y así, en esta intensa complejidad se han aprobado 174 normas en el Congreso, casi siempre con un alto grado de discusión pública, que a veces ha opacado la transformación operada. Acelerar en el último momento, como ya vimos con la ley del sí es sí no es un movimiento provechoso. A medida que los nervios azuzan y las prisas persiguen hay que templar el afán legislador, no solo pensando en cómo los errores se pagan electoralmente sino cómo los sufrimos los ciudadanos. La ley del bienestar animal sería un claro ejemplo de lo primero, calcular las consecuencias que en el mundo rural y en el sector primario, ya en pie de guerra, acarrearía la aprobación de esta ley igual recomendaría otra revisión añadida. La modificación ad hoc de la norma es siempre una práctica nada recomendable sea para endurecer la regulación o hacerla más laxa, y la reforma del delito de malversación en un país duramente castigado por la corrupción no solo generará daño reputacional en el Gobierno sino supondría retroceder en un camino que se empezó hace apenas una década cuando los estándares de corrupción nos colocaban en los puestos de honor de la Unión Europea.

Reconstruir lo que el procés rompió no debería hipotecar los pilares de un estado de derecho con rendición de cuentas, destruir es mucho más rápido que construir, y hay pasos en falso que no permiten volver a la situación inicial.

Esperaremos a ver cómo se resuelve la ley trans sin que se ponga más en entredicho a las personas afectadas, como la ley de familias necesaria para una conciliación real se aprueba sin tener al sector empresarial de uñas, y si la ley de vivienda seguirá durmiendo el sueño de los justos junto con la ley mordaza.

Queda poco tiempo real de legislatura y se acumulan las demandas, así que entender las prioridades y aplazar las discrepancias puede llevar del aprobado al suspenso en un parpadeo.