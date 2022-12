No feliciten la Navidad

La Navidad siempre genera una emoción agridulce a no ser que tengas ocho años, que lo que te corresponde es estar alegre y disfrutona. Pero igual al resto se nos abren las carnes cuando recibimos la felicitación corporativa de cualquiera de las grandes empresas energéticas que han recogido en dividendos 400.000 millones en el primer semestre, mientras nos pensamos a qué hora ponemos la lavadora o si encendemos el horno. Menos mal que la luz de la Navidad es entre metafórica o de cera, que solo ha subido un 0,8%, y así podremos desear la paz en el mundo o en el Congreso de los Diputados que nos queda más a mano, a ver si consiguen que no nos desentendamos todos de la política, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial que tanta paz lleven como descanso dejen después de cuatro años en un cargo que no es de ellos. Que los políticos que llaman gentuza o miserable a sus adversarios se destaparán la semana que viene con una postal navideña en las redes deseando que reine la concordia y ese es un cinismo que por estas fechas a los que estamos por la buena voluntad se nos atraganta.

La Casa Real ha decidido en un año de turbulencias con visita del exmandatario a Galicia, podcast de Corina y juicio en el Reino Unido, poner en el centro a quienes lo son por estas fechas, los niños, bueno en su caso adolescentes, pero todavía guardan los últimos rescoldos de la inocencia que la vida te saca a empujones. Porque la hipocresía nos salvará la convivencia, pero los que han hecho el año terriblemente más difícil tengan la decencia de no desear felicidad, deberían encontrar como respuesta el silencio. A no ser que vayan acompañados de un niño, entonces todo serán sonrisas y parabienes, porque deberíamos tener un pacto universal para alejarles de todo lo sucio de la vida. Que no feliciten los abusadores, las comunidades religiosas que les encubrieron y nos recuerdan la llegada de su Dios, los maltratadores o los colaboracionistas, para ellos mejor que el silencio, la repulsa y pública. Puede parecer que va a quedar poca gente de la que recibir con agrado los mejores deseos, pero qué va, son legión a los que no solo felicitar sino agradecer que siempre lo hacen todo fácil, que consiguen como diría Santi Balmes que todo fluya bien. Que iluminan los días más oscuros, que empujan cuando piensas que no se puede más, a los que se dejan el esfuerzo en el trabajo bien hecho, a los que entregan sus horas en el bienestar de otros. Estoy porque me iluminen la Navidad los que se los merecen, al resto indiferencia, nada malo porque la polarización emocional tampoco genera nada bueno y viene un 2023 para no olvidar.