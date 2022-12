Ya me perdonarán, pero me bajo de la vida. Unos días. Quizá unas semanas. Todavía no lo sé. Mientras España se viene abajo y la realidad se destruye, prefiero refugiarme en la literatura y el baile. Recrearme en la ficción de los libros y la música para transportarme a otras latitudes y parajes en estas semanas infames. He decidido huir momentáneamente de los insultos, la gresca y el ruido. Me aburre, me agota y me irrita. Me resulta absolutamente insoportable.

Así que, alejada de todo ese mundo deplorable, me proyecto en 2023. Me emociono con los carteles del Vive Latino y el Polifonik, me sorprendo con películas como As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, y descubro otros existencias gracias a libros como Feria, de Ana Iris Simón, y Panza de Burro, de Andrea Abreu, ambos en la parte de mi estantería de títulos pendientes. Me relaja limitarme al día a día. Vivir rodeado de malas energías te acaba contaminando. Te instalas en un mundo sombrío, te despiertas de mal humor y ves el vaso medio vacío. Al final te olvidas hasta de sonreír y, sinceramente, prefiero que me duelan los mofletes de tanta carcajada que de apretar la mandíbula por no decir lo que pienso. Prueben a ponerse su playlist favorita y a añadir canciones nuevas. Tírense en el sofá, especialmente estos días invernales, y disfruten. Háganse un café y no le tengan miedo a la bolsa de las magdalenas. Incluso hagan cola –porque la harán– en la churrería. Miren cómo llueve por la ventana. Si son valientes, asómense o salgan al balcón. Mójense. Como mucho cogerán un resfriado pero se quitarán un auténtico peso de encima. Se liberarán. Quédense en casa por voluntad propia. No hace falta estar socializando constantemente. No pasa nada por ausentarse de la cena de empresa o de amigos. Nadie se ofenderá y si lo hace, peor para él. Más actuar por deseo real que por evitar juicios ajenos. Dejémonos fluir. El día a día es lo suficientemente agotador como para que nosotros mismos nos autoboicoteemos. Cuidémonos. Bastante tenemos con cuadrar las cuentas domésticas, conciliar y rendir en el trabajo como se espera que lo hagamos. Desde la tranquilidad se ven las cosas de otra manera. Inténtenlo. Sosiéguense, bajen revoluciones y sepárense de aquello que les desestabiliza y les genera incertidumbre. No permitan que nadie les haga tambalearse. El equilibrio cuesta mucho conseguirlo y muy poco perderlo. Como el sueño. Qué placer se siente al sentarse en la cama, echarse y dormir en cuestión de segundos. Qué bueno es olvidarse de las noches de vuelta y vuelta y contar ovejas sin recurrir a algo más que un vaso de leche.