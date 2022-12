Me encantaría ruralizar a alguna amiga. Darle ese carácter de pueblo que, aun viviendo en uno, no tiene. Todo lo contrario que otra amiga, que siendo de ciudad es más pueblerina que yo. Y entiendan ese calificativo positivamente. Nunca se me ocurriría utilizarlo de otra manera. Tener pueblo me parece un lujo. No es cuestión de dónde se es sino de dónde se siente uno. Evidentemente influye el entorno en el que te crías, pero te moldea mucho más la vida.

Eso es lo que le pasa a mi amiga «la urbanita». Ella se confiesa de avenidas anchas, de grandes salas de cine, de centros comerciales y de coche. Nada de ir caminando a los sitios, prefiere verse en un atasco y detenerse en siete semáforos. Sin encontrarse con nadie. Sin ser reconocida. Le incomoda profundamente saludar, coger capazos y responder a preguntas presuntamente inocentes. En ocasiones, un «cómo están tus padres» requiere veinte minutos de explicación. Los dos en lista de espera para operarse de la espalda, tu padre por segunda vez, tu madre de primeras, pero al ser dos jubilados no lo llevan del todo mal si no fuera por el frío y porque hace dos semanas murió la hermana de la madre y eso la trae a mal traer y no la deja recuperarse mentalmente de sus males físicos, ahora también de otro tipo, y por no hablar del padre, que está de un genio insoportable y que él achaca al invierno pero el resto sabemos que se hace mayor y no lo asimila. En lugar de este rollo acaba contestando: «estamos todos bien». Ahorra tiempo y energía. Mi amiga desea ser invisible.

Ella, se queja a menudo de la poca variedad de bares y caras que se encuentra. No para de decir que ya no vale la pena salir, siempre te cruzas a los mismos y eso cansa. Le da igual que la copa sea más barata o que no te sirvan garrafón. Tampoco valora que sean más laxos con el horario de cierre. Cuando ella se lo pasa bien, no ve más allá.

Se lamenta también de la falta de oferta cultural. Yo le digo que más que carencia es limitación. Solo hay un cine, ha desaparecido el teatro y, como la mayoría de localidades pequeñas, los escenarios son ahora los del palacio de congresos.

Pero todo eso a ella le da igual. Porque cuando compra la fruta en la Rosa y la carne en el Paco, el hijo del ferretero, sabe que se lleva lo mejor porque ya la conocen y si no, se la lía. Y porque en realidad nunca va al teatro y solo trasnocha en navidades y para fiestas. Y porque su trabajo le gusta tanto que no se ve haciendo otra cosa, lejos de sus compañeras, quedando a tomar café cinco minutos antes de entrar en la oficina y sabiendo que su hija está en el parque con las amigas o en casa de Elsa o de Julia. Eso no le importa. O eso dice.