La aniquilación

La destrucción de una vida puede hacerse brutalmente, y hemos visto bombas, fusilamientos, degollamientos en directo. Hemos visto edificios incendiados con personas arrojándose al vacío, ahogamientos en pateras en medio de la nada de la desesperación, campos de refugiados que acumulan miles de vidas en ese purgatorio que solo lleva a una dirección, pero hay veces que un gesto tan contenido como las lágrimas de las ya no estudiantes afganas te va directo al estómago. Es el principio del fin de una vida torturada, decidida por otros que solo quieren hacerte desaparecer, que te necesitan como ente gestante sino hubieras acabado ya en cualquier cuneta. Ya no es parte del proceso de invisibilización, ocultas tras metros de tela, sin acceso a los gimnasios o a los baños públicos, vedados los parques permitidos para animales que además de libertad de movimiento no tienen conciencia de sí, lo que les libra del martirio.

Qué proceso tan perverso, mantener con vida a personas a las que se les aleja de lo público, se les deja en manos de la voluntad del dueño de sus hogares, y se les prohíbe la libertad de pensamiento, es más, el pensamiento mismo. Seres vaciados por dentro con una crueldad precisa, que conocieron aún con dificultad que era la vida y ahora se les permuta por la supervivencia. Una agonía lenta, sin salida, que pasará por la rebeldía, la frustración y la desesperación mientras el cinismo internacional continúa. Uno de los responsables del regreso de los talibanes al poder, el exenviado de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, dijo encontrarse en shock por la decisión del gobierno talibán. Era para todos inesperado que ejecutaran sus planes replicando el modelo aplicado por sus padres hace veinte años, que volvieran las flagelaciones a la plaza pública, las ejecuciones, que se instaurará de nuevo el terror. El gobierno de Biden y Naciones Unidas intentan calmar la alarma advirtiendo que cuentan con herramientas para que los talibanes rindan cuentas, recordando que existe una oposición interior en un país mucho más fragmentado que a comienzos de los años 90. Con un 97% de la población en la pobreza y dos tercios del país dependiente de la ayuda humanitaria la prioridad sigue siendo la persecución inmisericorde del gobierno del horror contra las mujeres, cercenar su única esperanza que es la posibilidad de conectarse con un futuro que da la educación. No solo es la perdida de la inteligencia colectiva, a pesar de las escuelas clandestinas, es la muerte en vida de una limitación asfixiante, que con los años te llevará a olvidar quien fuiste y quedar reducida a una sombra.