Hubo una época en la que se marcó esto de Liberté, Égalité y Fraternité. De alguna forma me siento cómoda con todas estas palabras, porque son formas de vivir y todas ellas marcan un discurso de vida hermoso y casi olvidado. Me quedo con una, Igualdad, porque esa palabra transforma las normas y nos hace vivir en nuestro mundo que, aunque a algunos no les guste, es el nuestro y sin igualdad no habrá mundo y sí hay mundo no será el mío, porque tendremos que saber que no somos ni somes ni seremos.

La Fraternidad siempre me pareció un fracaso y una forma de quereros sin querernos, era algo así como el infierno y el abismo cuando obviábamos a los que nunca estuvieron o si estuvieron hicimos por olvidarlo, que era lo más fácil. Fraternidad para qué y por quién, cuando nos sobra odio y desprecio y en fraternidad casi nadie quiere vivir y para qué, porque, aunque la palabra es preciosa, se quedó vieja y la hemos manoseado y nadie cree realmente en ella. Es un cajón de sastre donde todo cabe y todo sobra y nadie sabe muy bien qué quiere decir eso de fraternidad, porque en fraternidad nadie vive. La matamos. Libertad, palabra mayor, nacida del sentimiento de pueblos y de la necesidad de creernos libres cuando no sabemos qué es la libertad, porque está robada o ausente, o simplemente es un traje grande para muchas generaciones y seguimos gritando libertad sin saber o no sabiendo y saber es un acertijo embrujado. Igualdad, vuelvo a ti, palabra hermosa, que construye las cosas más verdaderas y sin devaneos nos haces vernos mejores. La gente te cuestiona, Igualdad, y yo pienso que sea en Brasil, en España o en cualquier parte del mundo eres necesaria, inmensamente necesaria, sencillamente necesaria, imprescindiblemente necesaria. Sin igualdad jamás habrá libertad ni fraternidad. Y sin ti, Igualdad, la vida sería mucho más turbia y terriblemente más injusta. Así que hoy va por ti y por todas esas personas que queriéndote gritamos Igualdad, porque te estimamos y admiramos y porque te necesitamos mucho y da igual quién se ría de ti, porque sin ti, Igualdad, el mundo será infinitamente peor y eso ya está escrito. Yo te necesito y te proclamo en los días que están por escribirse y por venir.