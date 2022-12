Sin bloqueos

Pablo Iglesias me ha bloqueado en Twitter. Llevaba días pensando qué poco locuaz está el exsecretario general de Podemos, porque le sigo más de cerca que Sofia Mazagatos a Vargas Llosa tiempo ha, leyéndole con interés en mi caso, porque su visión de la política siempre me ha parecido enriquecedora, aunque a veces no la comparta. Me he sentido castrada en mi curiosidad porque no pido que interaccione conmigo, el cariño no se exige, ni al afecto se obliga. Solo quería por interés intelectual conocer sus opiniones. Pues no, siempre me quedará lo publicado en medios tradicionales o en el suyo propio, pero esta voluntad de censurar a quien puede o no escucharte me ha parecido la manera más evidente de desprecio. Ni que fuera porque he defendido, con viento de contra, la capacidad parlamentaria de la ministra de su partido, Irene Montero, su valentía y temple para empujar en los proyectos que creía, se podría haber molestado un poco menos conmigo.

Si nos cancelamos unos a otros, esto se va a volver tan plano y previsible como vivir en una serie de Michael Landon. Si no entendemos que la crítica no es más que una muestra de interés, aunque no sea en la dirección apetecida, nos perdemos los principios de la vida en común. Que alguien al que le parece miserable todo lo que escribo dedique tiempo a leerlo no es más que de agradecer, y de eso va vivir, de estar pendiente de lo que hacen los otros porque vamos todos juntos como las cerezas, que al tirar de una viene toda la cesta. No quiero renunciar a la cesta, ni a la discrepancia, tampoco al elogio. No quiero ver mi mundo reducido a los que piensan como yo o a exigencias de adscripción incuestionable, que además son siempre una pose porque no hay nadie con uso de razón al que no le quede un resquicio de criterio propio.

Este borrado por parte del Sr. Iglesias que no sabe de mi existencia más allá de esta anécdota, me ha venido hilado por alguna nueva costumbre entre los que están alguna generación por detrás del exvicepresidente y la mía, como la de cortar cualquier contacto o comunicación con amigos, conocidos, parejas en cualquier parte de la escala relacional en que te encuentres sin ninguna advertencia e ignorar cualquier intento de acercamiento. Es el viejo juego de me tapo los ojos y no estoy cuando no me interesa, y ¡ay amigos! cuando la necesidad se vuelva del revés, verán que no pueden obligar a mantener abiertos los ojos a los demás. Dejar en visto como el año que matemáticamente se acaba para hacernos creer que estrenamos tiempo sin cargas y solo con posibilidades. Empecemos también en el engaño de que todo es posible; iba a escribir que sí se puede, pero no quiero importunar más.