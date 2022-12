¿Qué hacemos con los buenos propósitos?

En En busca del tiempo perdido, novela de Proust con un título magnífico, el escritor francés escribió: «Siempre ocurre lo mismo en las fiestas, jamás entendemos a la gente, jamás decimos lo que deberíamos decir, pero en todas partes ocurre lo mismo en esta vida». Y algo de eso hay, porque en general queremos ser quienes no somos y en ese intento desperdiciamos un porcentaje muy importante de nuestra existencia, lo que nos obliga en un momento determinado a ir en busca de nuestro tiempo perdido.

Debo decir que no me gustan las Navidades, no por ser católica o no, sino más bien por ese sentido de fiestas donde los encuentros familiares nos devuelven nuestras peores miradas y como en las fiestas no sabemos muy bien qué decir, difícilmente nos entendemos y tapamos todo nuestro amor mal entendido con educadas frases referidas a la comida o al tiempo que hace allí fuera, donde querríamos estar y no estamos, aferrándonos una y otra vez a que todo está bien y sin embargo nada está bien, y no lo está porque la familia tiene muchos núcleos, infinidad de aristas, y según la arista odiamos o queremos.

En general, diría, somos seres educados y sociales y nos gusta relacionarnos, y con los amigos hasta nos creemos buenas personas; sin embargo, en el núcleo familiar sale la bilis que llevamos porque nos conocemos en exceso, nos devoramos en exceso y nos amamos en exceso y el amor dispuesto así es pernicioso e intolerante y por eso a veces las frases que se lanzan de un lado al otro de la mesa imponen un silencio violento que nadie sabe cómo amortiguar. En otras ocasiones la risa sarcástica es un piedra cayendo afilada sobre el centro de la reunión y en otras, las peores, se impone un lluvia gris sin razón de ser que destruye la paz familiar tan en guerra constantemente.

Las Navidades son una sucesión de desaciertos que todos saludamos con una alegre bienvenida y a las que despedimos saciados de palabras que no se deberían haber dicho, de gestos que sobraron y fueron imprudentes, de cansancio por no poder borrar las cosas y tener que escenificar año tras año la misma sorpresa por algo que existe sin que realmente exista.

Pero épicamente sobrevivimos a ellas y no flagelados del todo con los instantes ruinosos y cargados de ira a los que hemos asistido o protagonizado, nos hacemos un listado de buenos propósitos para el año que comienza, para así exigirnos más, porque de esa forma entendemos vamos a ser más felices, sin darnos cuenta de que si las nubes son sombrías, el cielo también es tristemente azul.