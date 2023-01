Año nuevo, misma historia

Nuevo año, nuevos objetivos, nuevas ilusiones, nuevos retos… En realidad nuevo, poco. Cada mes de enero hacemos propósito de enmienda. Hacer más deporte, comer más sano, viajar más y más lejos, estar más tiempo con los nuestros, discutir menos, tomarnos las cosas menos a pecho… la lista es tan larga y las ganas tan intensas como débil es la voluntad. Sucede como con la ilusión la noche de Reyes. Es efímera pero muy necesaria.

Dicen que para llevar grabado a fuego algo no hace falta que se prolongue mucho en el tiempo, ni que sea traumático ni sorprendente. Solo con que nos llegue directo al corazón, suficiente. Un beso fugaz, una palabra inapropiada, un abrazo, un olor, una canción. Todo insignificante, nada trascendental, pero hay tantas cosas aparentemente inofensivas que acaban por desmontarnos…

Esa es la idea preconcebida que tengo de este 2023. No es par, ni capicúa, ni un número bonito, ni aniversario de nada excepcional. No es redondo, no se esperan grandes acontecimientos. Sin embargo, creo que nos deparará sorpresas. Hay elecciones municipales y autonómicas en mayo, generales en diciembre con toda probabilidad, una situación económica con el euribor que estrangulará a muchas familias, problemas de suministros y, desgraciadamente, una pandemia otra vez descontrolada en China. Quizá de todo sea lo más preocupante. Lo demás se puede aguantar. La enfermedad y la muerte no se supera.

Deberíamos estar tranquilos, y ese mensaje repiten una y otra vez los expertos, con los índices de vacunación que tenemos en España. Además, parece que la variante de coronavirus que asola el país asiático es una vieja conocida, la ómicron, para la cual están preparadas las dosis que nos hemos puesto aquí. No obstante, la incertidumbre no nos la quita ya ni un séquito de epidemiólogos de la OMS agarrados de la mano prometiendo la paz mundial. Con todo lo que hemos visto y sufrido, algo nos dice que toda precaución que tengamos es poca.

La reacción de algunos países como España ha sido rápida. Por lo menos, hemos sido de los primeros de Europa en implantar controles sanitarios en los aeropuertos a los viajeros procedentes de China. Hemos ofrecido vacunas gratuitas a Pekín para que controlen su macrobrote y seguimos abriendo agendas para vacunar de la cuarta dosis a cuantos más mejor. No sé si podemos hacer algo más o simplemente cruzar los dedos. Espero que tres años más tarde no tengamos que volver a las videollamadas, las cuarentenas y los aforos restringidos. Sería un auténtico varapalo que difícilmente nos dejaría pensar en algo más que no fuera la salud.