Aragón, entre la transversalidad y la supervivencia

Unas elecciones autonómicas celebradas en una cifra redonda, como el cuarenta aniversario del Estatuto aragonés, hubieran dotado de más épica a la campaña e incluso traería el argumentario para cada partido. Pero la vida transita por ese periodo ordinario en que no celebramos efemérides, ni se suceden los alineamientos planetarios, y votaremos en un normal domingo de mayo, que es la mejor de las noticias posibles, unas elecciones normales. Incluso a menos de seis meses es difícil atisbar cuál será el gobierno resultante de las mismas, el discurso general es que la única fuerza capaz de formar una coalición mayoritaria es el PSOE junto con los aliados que ya tiene o algún otro nuevo. No deberíamos olvidar que hay tantos partidos con una representación pequeña en el Parlamento aragonés que cualquier modificación reseñable en el PAR, Podemos, CHA, Vox, IU más la anunciada desaparición de Ciudadanos modificaría el tablero.

Por eso sorprende el trato del candidato Azcón al oficialismo aragonesista y su respaldo a los críticos que ganaron el pleito en el que terminó el último congreso del partido, ¿saben algo más desde las filas del Partido Popular que el resto desconocemos mientras cortejan amablemente las posiciones de Teruel Existe? Las elecciones van de cortejo no solo de los candidatos a los ciudadanos, sino entre las formaciones y es más, en el interior de las mismas. Será el momento de comprobar si la transversalidad del presidente Lambán manifiesta en toda la legislatura le da los rendimientos esperados. Si su estiramiento al centro derecha, en especial en la provincia de Zaragoza, en un punto en el que justo al otro lado empieza la acción e influencia de Jorge Azcón, le ofrece la recompensa de más votos o se quedarán del lado del candidato popular con un perfil amable más cercano a Moreno Bonilla, que tiene un difícil equilibrio si no quiere el éxodo a un Vox decreciente pero resistente. La sintonía en el PP es tal que fue el presidente nacional quien anunció el nombre del candidato autonómico, no sin sorpresa de este último.

En el PSOE esto nunca hubiera sucedido, la distinción con Pedro Sánchez ha sido motor de los discursos del presidente aragonés y parte de las fracturas con el socialismo oscense. En Teruel, están abiertas todas las incógnitas sobre hasta dónde llegará la nueva formación en concurrencia autonómica, y de quién habrá transferencia de votos, más con sus posicionamientos nacionales en contra de los últimos proyectos del Gobierno. El PP, con unos pésimos resultados electorales en 2019, solo puede crecer, y el PSOE parece no quererle dejar el terreno de centro solo a él.