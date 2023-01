Suele decirse que los números son manipulables. Según se miren, según se ponga el foco en una parte o en el todo... Pero desconociendo mucho el mundo matemático, me atrevo a decir que al final acaba siendo como la vida. Depende de quién lee esos datos, de quién interpreta las leyes o de quién titula las noticias.

Sin embargo, aunque muchos se empeñen en distorsionar ciertos datos con repugnantes intenciones, hay realidades innegables. 49 mujeres fueron asesinadas en 2022, 13 de ellas en el último mes del año. Jóvenes, ancianas, embarazadas, en casa, en el trabajo, en la calle, habiendo denunciado, sin haberlo hecho, con orden de alejamiento, sin ella, de día, mientras dormían, a cuchilladas, a martillazos... Siempre por sus parejas o exparejas. 38 niños se han quedado sin madre y muchos han presenciado el crimen. El año no ha empezado mejor, ya vamos por cuatro mujeres que no acabarán el mes. Y la lista sigue creciendo, probablemente en el lapso de tiempo que pase mientras yo escribo estas líneas y usted las lee, no una sino varias mujeres estén siendo amenazadas, maltratadas y asesinadas. Sin ningún género de duda.

Y utilizo expresamente la palabra género porque hay quien sigue negándola. Con alevosía y premeditación centran sus esfuerzos en homogeneizar los crímenes. La violencia de género no existe: los hombres matan a las mujeres, igual que ellas a ellos; ellas ponen denuncias falsas, ellos pasan una noche en el calabozo sin haber hecho nada; ellas tienen la sartén por el mango, ellos son a priori culpables; ellas se aprovechan para quedarse con los hijos; ellos están indefensos... Siento escalofríos cada vez que escucho algunos de estos argumentos reiterados hasta la saciedad con el único objetivo de hacer creer que una mentira repetida mil veces se convertirá en una verdad. Lo decía Goebbels, ministro de la Propaganda de Hitler. Queda mucho nostálgico frustrado.

El Ministerio del Interior estudia cómo avisar a las posibles víctimas de un maltratador de los antecedentes de su pareja. No es jurídicamente fácil, por eso el ministro Marlaska espera un informe de la Abogacía al Estado. Hay que buscar fórmulas para parar esta sangría ya. Judiciales, educativas, sociales, de todo tipo. El sistema policial Viogén, que centraliza la información de mujeres víctimas de violencia de género y se encarga de su seguimiento y protección, está funcionando. Pero se requieren mejoras y más medios. Igual que en el resto de herramientas que se han ido poniendo en marcha estos años, como el teléfono 016. Es obligatorio y urgente pisar el acelerador a fondo.