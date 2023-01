Llegaron los candidatos, y eran ellas

Tiempo de listas y de quinielas, en las que elijas entre el 1, la X o el 2, en algunas, siempre será mujer y eso ya es una buena noticia, es incluso solo noticia. Hemos tomado un carril de servicio en la autopista del hiperliderazgo masculino que nos habíamos empeñado en coger a toda velocidad sobre todo en las elecciones de verdad, las generales, y para esas parecía mejor poner al frente a hombres de verdad, con el poder de toda la vida. Pero en esta primera ronda, porque a algunos el poder local les parece solo un aperitivo para la competición final, aparecen candidatas en todos los partidos, que formarán sus equipos y dirigirán ellas, que darán la cara en una exposición siempre más incómoda que para un hombre y entrarán a debates jugándoselo todo entre ellas. Visibilidad, valentía, ambición y conflicto no son solo terreno masculino, y para todas aquellas que amplían el espectro, mi admiración que será la de mi madre porque ella no pudo votar en muchas décadas ni a hombres ni a mujeres, y cuando ya comenzó el hábito era entre Suárez o González, González y otro, o Rajoy y otros. Cuando piensa en liderazgo lo hace en masculino, y lo más preocupante es que mi hija 70 años después sigue igual, porque en su libro de historia el cuadro de presidentes de esta democracia no tiene casilla ni una sola mujer. Y los discursos sobre tú podrás ser lo que quieras se llenaran de sentido práctico y de realidad, cuando vea a tres o cuatro mujeres intentando seducir con el intelecto y sus habilidades comunicativas al electorado.

Y sabrá que las mujeres no solo peleamos por un hombre, que Shakira dispara en sentido equivocado cuando en la BZRP Music Sessions, canciones de toda la vida, vacía su rabia frente a la que pasaba por ahí. Que el empoderamiento no es eso, sino que, con tu amor o desamor, tu alegría o dejadez tienes un proyecto que sobrepasa lo personal, y a ello te dedicarás porque el entusiasmo de mucha gente está pendiente de tus resultados. Protagonizar lo público es una tarea que hay que seguir agrandando porque en cuanto te descuidas se estrecha de nuevo y volvemos a la subsidiariedad, a ser la chica de alguien, la favorita de alguno como recuerdan los titulares. Pelear como un hombre no tendrá sentido en algunas de estas campañas electorales, ya hemos visto a hombres llorar como mujeres, y con un poco más de vueltas al ovillo nos veremos a todos haciendo de todo, nos acercaremos más de igual a igual. Ese sería un éxito de estas elecciones que parecen de trámite, y que como se sabe es cuando más suele saltar la sorpresa. Mientras el runrún imparable del protagonismo femenino se hace grito.