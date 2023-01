Siempre hay un intruso. En la vida de todos existe el intruso o intrusa que toca a nuestra puerta sin que sepamos por qué ni podamos elegir el momento, porque por eso es un intruso, sino sería alguien a quien daríamos la bienvenida y esperaríamos con regalos de recepción y palabras de acogida con guiño de buen asado y mejor licor. El intruso, generalmente, llega en el peor momento y para hacer el mayor de los daños y se queda con esa parte de la vida que era nuestra y que de repente es solo un reflejo en un cuaderno del que día tras días vamos arrancando las hojas, para que el recuerdo duela menos y la decepción inicial se convierta en algo llevadero y sobre lo que poder fabular hasta alcanzar la burla. Hay intrusos que son de carne y hueso y los hay intangibles, pero ambos generan las mismas contradicciones y dolores y ambos hay que aceptarlos, para después dejarlos atrás en el camino de nuestra vida.

Esta semana, que mañana acaba, será recordada como la semana de Shakira, cuando al lanzar en YouTube su nuevo tema acumuló en unas pocas horas 23 millones de reproducciones solo en esa plataforma. No tiene nada de extraño, porque el tema está concebido para ser un bombazo y no solo por su construcción musical, sino por esa letra que va destronando y decapitando al que fuera la pareja y que se fugó con la intrusa y al que Shakira dedica frases como, «del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso … Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio». No es la primera canción que se escribe dedicada al hombre o mujer que te estafó la vida al marchase con quien para ti era un intruso, ni será la última, pero el tema de Shakira tiene un componente que no tienen otros de los muchos temas que se han hecho a este respecto y es que en el tema que nos ocupa no se juega tanto con los sentimientos, sino con las comparativas que en sí mismas suelen ser odiosas por las personalizaciones y el juego de desprecios que exige, por mucho que se quiera construir desde la sátira.

Nadie más que uno mismo sabe la razón de sus actos y en ocasiones necesitamos poner por escrito nuestro dolor para comenzar a sanar y quizá llegar a perdonar.

La colombiana ha decidido gritarlo a los cuatro vientos y esa actitud exige valentía, porque al destripar a su intrusa también se ha destripado a sí misma sin darse cuenta de que los Twingo los maneja medio mundo, mientras los Ferrari siempre se esconden en caros garajes llenos de prepotencia y vanidad.