Simplemente respeto

No sabe mucho de embarazos, pero se atreve a imponer un protocolo antiabortista en Castilla y León. Desconoce en qué semana hacer una ecografía en 4D a una gestante, pero plantea ofrecérsela y que escuche el latido del corazón del feto si desea interrumpir voluntariamente su embarazo. Le da igual lo difícil que le haya resultado llegar hasta la silla de esa consulta y pronunciar una de las frases que, con toda probabilidad, llevará marcada a fuego desde el momento que salga de su boca. Le importa un carajo que desde el instante que diga que quiere abortar recuerde la cara del médico, el color del bolígrafo que lleva en el bolsillo de la bata o el cartel que enumera las bondades de vacunarse contra la gripe colgado en la pared donde está el armario que guarda los guantes, los hisopos de madera y el resto del material sanitario, junto al ordenador. Al vicepresidente de la Junta de Castilla y León solo le importa el vientre, independientemente de lo que pase con el bebé después. Porque García Gallardo no habla de garantizarle una guardería pública para que la madre y el padre puedan conciliar; ni de un colegio donde le formen con todas las garantías que merece un niño, en igualdad, con generosidad, sin racismo; ni de becas por si quiere estudiar pero sus padres, sin papeles de Senegal, no tienen recursos para darle una educación superior. Únicamente leo declaraciones suyas obligando a los médicos a darles una información determinada a las futuras madres para coaccionarlas en uno de los momentos más duros de su vida.

El aborto es un derecho en España desde 1985 y como tal puede hacerse uso o no de él. Es voluntario y está regulado. No es ni un método anticonceptivo –como dicen algunos descerebrados– ni el recurso fácil y egoísta de una mujer que quiere seguir dedicándose al libertinaje –y que podría hacerlo si así lo quisiera–. Es un antes y un después. Es un sí, pero no, luego sí, pero otra vez no. Es un mar de lágrimas. Es dolor. Es vergüenza. Es impotencia. Es sufrimiento de los que te rodean, si es que hay alguien merecedor de esa confidencia. Es intimidad. Es una llamada eterna para pedir cita. Es arrepentimiento de una decisión y la contraria. Es lo último que le desearías a alguien que quieres. Y por todo ello lo mínimo que se merecen esas mujeres valientes y libres que toman la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo es respeto. Dejar de sentir que las juzgan. Evitar el tutelaje al que ciertos hombres nostálgicos quieren seguir sometiéndolas. Les guste o no, la mujer es independiente y puede hacer con su cuerpo lo que le dé la real gana. Flaco favor hacen a la sociedad española a la que dicen querer tanto reabriendo debates ya superados, regulados y legislados.