Jacinda Ardern no milita en el centro aragonés

Ha dimitido la primera ministra de Nueva Zelanda porque no tiene la energía suficiente para presentarse a las elecciones de octubre, según sus propias palabras. Se va en un momento en que las encuestas no le son favorables, y con un evidente cansancio físico que trasmuta la cara de los que entraron hace unos años al poder y siguen en él, en Auckland o en Teruel, por poner el caso.

Que le hablen de agotamiento a Arturo Aliaga, que lleva unos años como para meter en el cajón del olvido, y no solo con las encuestas sino con mitad del partido en rebelión. O dos mitades del partido contra él, porque en esta lucha de poder, de todos contra todos, parece que les une más un enemigo común que no un proyecto colectivo. Debe ser por esto de piensa en global actúa en local, ya casi en desuso, que escuchaba a la todavía primera ministra aferrarse a la idea de que los liderazgos pueden ser amables pero fuertes, empáticos pero decisivos, optimistas pero realistas y no podía dejar de pensar en que la señora Ardern no conoce la dureza de la política aragonesa. Ni de la aragonesa, ni de la nacional, ni de la real si me apuran. Vayan ahora a hablarles a los actuales y a los anteriores líderes del PAR, muy presentes en esta guerra abierta, de empatía y optimismo, igual les interponen un requerimiento ante el juzgado de instrucción número 18 de Zaragoza.

En esta cadena rota de lealtades de José Ángel Biel, Aliaga, Alberto Izquierdo o Elena Allúe, en las que unos fueron nombrados por otros, casi todos por el mismo, la desafección, en el menor de los casos, y la traición en los siguientes demuestran a la clara lo poco empática que es la política. Es verdad, siguiendo a Ardern, que cuando ya no se es fuerte, ni decisivo llegan todos los males.

No hay nada que aglutine más que la expectativa de poder, y así lo hicieron cargos públicos aragonesistas que en su momento emigraron a Ciudadanos porque estaba de subida. En el calvario que la formación liberal de Pérez Calvo lleva transitando un tiempo, el sálvese quien pueda es aún más evidente y la búsqueda de cobijo en el Partido Popular, su próximo destino.

Igual el problema es, como le pasa a Jacinda, que todos hemos creído que podemos ser nuestro propio líder y ese puesto está reservado para muy pocos, entre los que se encuentran aquellos capaces de comprar voluntades siendo primero secretario de organización de Ciudadanos, como Fran Hervías, e inmediatamente después en el mismo departamento, pero de los populares. Los navarros Sayas y Adanero, que de UPN pasaron por una plataforma que no era más que de lanzamiento al Partido Popular engrosan la absorción de la derecha. Real politik, Jacinda.