Acabo de terminar de ver una serie, El encargado, del todo recomendable. Se trata de una serie argentina donde el encargado, lo que nosotros aquí conocemos como portero, trama y protagoniza diversas historias, de fina ironía y perversa malicia, al saber que en la azotea del edificio donde se ubica su pequeño departamento, los vecinos y propietarios quieren levantar una pileta, sinónimo de piscina, pero no «para meter los pies, sino para nadar. O sea una gran pileta». Mientras veía los capítulos recordaba la casa en la que vivimos, cuando llegamos a Zaragoza procedentes de Teruel, mi familia y yo, un edificio donde la vivienda del portero, al igual que en esta serie, se levantaba en la azotea, si bien en nuestro caso la comunidad de vecinos jamás pensó en levantar una pileta, que pudiera significar la destrucción de la casa donde vivía nuestro portero y su familia. En aquellos años, principios de los 70, eran muchas las casas en Zaragoza que contaban con la figura del portero que era alguien que todo lo hacía y deshacía para hacer la vida de la comunidad algo más fácil y llevadera.

A mis cuatro o cinco años recuerdo que admiraba mucho a aquel hombre que siempre estaba en la portería para atendernos, que siempre era atento y servicial, que sabía de casi todo porque todo lo podía arreglar, que se llevaba bien con los vecinos y que a mi hermana Paula y a mí nos dejaba quedarnos a su lado, en la garita, esperando a que uno de los adultos llegara a casa. De Gonzalo me sorprendía casi todo porque todo lo hacía bien y cuando no estaba en la portería andaba por los pisos arreglando averías o disponiendo la gran mesa central de la entrada para que, sobre ella y en una bandeja plateada que ocupaba el más perfecto centro, se depositaran las condolencias del resto de los vecinos cuando uno de los más ancianos fallecía.

Es algo que no volví a ver en ninguna de las otras casas donde posteriormente he vivido y de esos días que eran como de luto prolongado –la mesa permanecía varios días para facilitar a los vecinos el que pudieran escribir la cartita de condolencia-- lo que más me fascinaba era cómo Gonzalo, de riguroso luto, hacía que todo fuera silencioso y hasta bello y de qué forma el muerto se convertía en un lazo de unión que recorría todos los departamentos y en esos días todos hablábamos de él y Gonzalo, cuando pasábamos por la garita, nos contaba cosas bonitas para que lo recordáramos bien, porque, aunque el tipo muerto fuera el peor de los vecinos, Gonzalo lo quería, nos quería a todos, porque él era el encargado de que las cosas funcionaran correctamente, algo profundamente complejo en un edificio con cientos de vecinos. Lo conseguía a diario.