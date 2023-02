Amar tanto el recuerdo de las cosas que ya no volverás a vivir y seguramente ni a ver es una tortura humana distraída que encoge nuestro tiempo para detenerse en ese lugar donde las cosas pasaban de otra manera, con un encanto inusual, y que no es otro que el que nos produce ver las cosas por primera vez y por primera vez ser conscientes de que ese lugar, ese paisaje o ese amor nunca volverán a ser lo mismo. No sé cuántos años habrán podido pasar desde que el haz de luz de aquel faro iluminaba las paredes de mi habitación cada nueve segundos de precisa exactitud, para que ningún barco viajara en soledad ni oscuridad y para que ningún niño durmiera sin ser abrazado por ese reflejo que, si bien solo buscaba iluminar el mar, acababa cobijando nuestros sueños y nuestros amaneceres. Nunca he vuelto a vivir cerca de un faro, ni a subir hasta él con el farero y gritar que el mar era mío, ya fuera bravo o de dulce atardecer, pero siempre mío. Al farero, quiero recordar, le gustaba que a mí me gustara su faro y a mí me gustaba que a él le gustaran mis silencios cuando mirábamos el mar y yo imaginaba cómo ese haz de luz salvaría a todos aquellos que estaban confusos o sin rumbo y a los que, aunque no viera, imaginaba sollozando entre olas de larga negritud, hasta que llegaba la luz y con ella la esperada esperanza.

Cada atardecer que ya anochecía veíamos el mar y el mar, pensaba yo, nos veía a nosotros, pero las cosas, me dijo un día el farero, no son tan fáciles como creemos y con tristeza añadió que en ocasiones la luz del faro es insuficiente para salvar a un barco en su deriva. Escuchar eso me puso triste y pensé que si mi faro no podía salvar a un barco en su deriva es que en el mundo había algo que estaba muy mal hecho y eso era una mala noticia y un peor presagio. Entonces escuché que alguien gritaba mi nombre y enseguida adiviné que era la voz de mi padre que me esperaba a los pies del faro; bajé las escaleras corriendo, no sin antes despedirme del farero y del mar, y cuando llegué hasta él, muy exaltada le dije: «¿Sabes que los faros no pueden salvar a todos los barcos en su deriva?». «Así es», dijo él y añadió: «Tampoco mis brazos te podrán proteger eternamente porque un día me tendré que ausentar». Me puse aún más triste y supe que en ese preciso instante comenzaba mi deriva sin su luz. Para Carlos Saura, un faro de luz y libertad.