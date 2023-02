La sostenibilidad no es para todos

Sé entre poco y nada de cambio climático, lo mismo que puede saber cualquiera que se informe con regularidad, pero admitir las carencias me parece el primer paso para opinar con cierta honestidad. El proyecto de unión de las estaciones oscenses de Astún y Formigal con más de cuatro kilómetros de telecabina atravesando un espacio protegido de esos casi inexplorados ha vuelto a despertar la misma polémica de siempre. Los municipios afectados por esta inversión, necesitados de reactivar sus fuentes de ingresos después de la pandemia, pero también necesitados de esperanza ante la difícil coyuntura económica de la España interior se muestran conformes con el proyecto. Las asociaciones ecologistas, las cinco con implantación estatal, muestran su espanto ante lo que consideran un atentado contra uno de los pocos lugares vírgenes del Pirineo para además un plan herido de muerte porque la emergencia climática hará del esquí una actividad insostenible en 10 o 20 años.

Los defensores del proyecto, administraciones, empresarios, ayuntamientos afectados repiten que se ajustaran a los principios de sostenibilidad que la legislación requiere e incluso las condiciones de los fondos Next Generation que cubren en su casi totalidad la inversión, 26,4 millones de euros se llevará la unión de estaciones, que tendría que estar terminada en 2025. La inminencia electoral ha activado las posiciones de unos y otros que llevaban un tiempo aletargadas, pero las denuncias administrativas o judiciales harán que no se llegué a tiempo de la inversión.

Se ha desatado una vez más la polémica sobre el modelo de desarrollo de la montaña. Está muy bien el interés por el futuro del territorio y de sus habitantes, estaría mejor si se les escuchara más y mejor, en pie de igualdad a los de cualquier otro lugar. Los informes científicos son incontrovertibles, pero lo serán igual para las grandes factorías automovilísticas, los parques logísticos que nos traen mercancía sin parar a los domicilios que pedimos nosotros o las empresas químicas. No veo manifestaciones a la puerta de cada una de estas entidades empresariales en las conurbaciones de las grandes ciudades, cada vez más grandes, cada vez más contaminantes, ante la llegada de inversiones para una nueva ampliación. No es que las pida, no creo que ese sea el modelo, pero sorprende la contestación frente a la intervención en el entorno rural y la nula reivindicación ante las grandes factorías. Si alguien va a eximirles por los puestos de trabajo que dependen de ellas, en el mundo rural somos menos, pero tenemos la maldita costumbre de comer tres veces al día.